​Un vaccinodrome samedi à Mathilde Frébault

Tahiti, le 1er février 2023 – La Direction de la Santé a mis en place samedi matin un nouveau vaccinodrome à l'Institut Mathilde Frébault à Mamao, en prévention à la fois contre les épidémies de grippe et de Covid.



Avec la recrudescence de l'épidémie de grippe et la circulation du Covid-19, un nouveau vaccinodrome va être ouvert ce samedi 4 février à l'Institut Mathilde Frébault à Mamao entre 8 et 12 heures par la plateforme Covid-19 de la Direction de la santé. Le vaccinodrome proposera quatre types de vaccins contre le Covid : Pfizer pédiatrique (5 à 11 ans), Pfizer original (12 ans et plus, en primo injection et deuxième dose), Bivalent Pfizer (12 ans et plus, dose de rappel uniquement), Novavax (18 ans et plus, en primo injection et deuxième dose). Contre la grippe, c'est Vaxigrip Tetra qui sera proposé pour tous publics.



La plateforme Covid-19 indique que les deux vaccins -grippe et Covid- peuvent être administrés en même temps ou à quinze jours d'intervalle. Ils sont gratuits et accessibles à l'ensemble de la population.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 1 Février 2023