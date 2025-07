​Un très léger mieux du côté des énergies

Tahiti, le 17 juillet 2025 - Le bilan énergétique 2023 que vient de publier l’Observatoire polynésien de l’énergie fait toujours état d’une forte dépendance énergétique de la collectivité aux hydrocarbures. Mais cela tend à s’améliorer avec une baisse en volume de 4 % sur un an, et une intégration des énergies renouvelables qui se confirme dans le paysage énergétique polynésien.



Avec 383 millions de litres d’hydrocarbures consommés en 2023 et un taux de dépendance de 93,3 %, le Fenua reste très loin de pouvoir se passer des énergies d’origine fossile. Mais un léger mieux est à l’œuvre, comme le constate le bilan énergétique 2023 de la Polynésie française que vient de publier l’Observatoire polynésien de l’énergie (OPE). Les importations d’énergies primaires sont en baisse de 4 % en volume. Le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Polynésie française reste assez faible, puisqu’il équivaut seulement à 6,7 % de la consommation d’énergie primaire.



Le poids du transport



Le secteur du transport, en hausse constante depuis 2016, est responsable de 54,4 % de la consommation polynésienne d’énergie primaire, en partie à cause de l’accroissement du nombre de véhicules. Le transport routier représente à lui seul 41 % de la consommation totale d’énergie du secteur, soit 160 millions de litres d’hydrocarbures en 2023. Viennent ensuite le transport maritime local (9 %) et aérien local (6 %).



En matière de production d’électricité, elle s’élève à 697,7 GWh, dont 70 % d’électricité d’origine thermique (128 millions de litres d’hydrocarbures consommés). Le taux de pénétration des énergies renouvelables (EnR) baisse à 30 % (22% d’hydroélectricité et 8 % de photovoltaïque), après une année 2022 record (36 %) marquée par une forte pluviométrie. Cela étant, la production solaire en permanente augmentation et la première année complète de fonctionnement du Swac du centre hospitalier de Taaone ont permis de réduire l’impact de pluies moins abondantes.



Concernant les EnR, l’essentiel est d’origine hydroélectrique pour un total de 150 Gigawatt-heures (GWh) en 2023. Le parc de production a peu évolué depuis 1996. Toutefois, entre 2017 et 2019, le programme d’optimisation des ouvrages existants initié par Marama Nui a permis d’accroître la puissance hydraulique de Tahiti de 804 kilowatts (kW), le dernier projet inaugurant une turbine de 220 kW dans la vallée de la Papeno’o en mai 2019. En dehors de Tahiti, seulement six îles disposent de barrages hydroélectriques (Hiva Oa, Nuku Hiva, Fatu Hiva, Moorea, Tahuata et Raiatea). La puissance hydraulique installée et en fonctionnement est de 48 MW à Tahiti et de 1,2 MW aux Marquises.



Le photovoltaïque en croissance



Le parc de production photovoltaïque (PV) constitue la troisième source de production d’électricité, représentant une puissance de 58,8 Mégawatts-crête (MWc) en 2023. La plupart des installations sont connectées aux réseaux de distribution. La majeure partie des installations se trouve à Tahiti (49,1 MWc). La puissance du parc de production photovoltaïque a très fortement progressé depuis 2009 grâce à la mise en place de plusieurs mesures et incitations financières locales et à la baisse des coûts du matériel au niveau mondial.



Par ailleurs, en 2021, dans le but d’encourager la mise en place de sites de production de grande taille à un prix compétitif, le Pays a lancé un appel à projets pour des installations PV avec stockage à Tahiti. La puissance cumulée des projets déclarés lauréats en 2022 est de 30,4 MWc.



La puissance des installations photovoltaïques chez les particuliers a également progressé, aidée par des aides financières du Pays et un prix de revente réévalué.



Sur la Polynésie, 87 % des installations photovoltaïques ont une puissance inférieure à 10 kWc et pèsent pour 30 % de la puissance en énergie d’origine solaire totale installée sur le territoire. On ne dénombre que 51 installations de puissance supérieure à 100 kWc avec une puissance cumulée atteignant 18,9 MWc. La plupart de ces installations se trouvent dans les îles de la Société et sont connectées au réseau électrique.



À noter que le développement du solaire et notamment des fermes photovoltaïques, la mise en service du Swac et l’entrée en vigueur de la réglementation énergétique des bâtiments ont contribué à accroître fortement le taux des énergies renouvelables dans le mix énergétique sur l’île de Tahiti. Il a atteint 50 % sur le premier trimestre de l’année 2025.