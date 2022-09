​Un séminaire pour l'aquaculture

Tahiti, le 31 août 2022 – Dans un secteur que les autorités du Pays entend développer, un séminaire relatif à la politique sectorielle de l’aquaculture en Polynésie française sera organisé les 6 et 8 septembre 2022, avec des visites dans plusieurs sites aquacoles de Tahiti le 7 septembre prochain.



Le schéma de développement de l’aquaculture en Polynésie française (SDA-Pf) cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le ministère en charge des Ressources marines a été élaboré en décembre 2018. Depuis, outre la mise en œuvre de gros projets d’infrastructures aquacoles (pôle aquacole Vaia à Vairao, et zone Biomarine de Faratea) la situation du secteur a grandement évolué, avec notamment : Des travaux et résultats prometteurs relatifs à 2 nouvelles filières en devenir que sont l’holothurie-culture et l’ostréiculture sur lesquelles des sociétés polynésiennes se sont positionnées en recherches et développement ;

La mise en œuvre des actions "Protège" du XIe Fonds Européen en matière d’aquaculture.

Dans ce contexte de développement sans précédent de l’aquaculture polynésienne (multiplication par 3 de la production de crevettes depuis 10 ans, développement des exportations de bénitiers, innovations dans la crevette en cages, etc.), l’élaboration d’un projet de politique de l’aquaculture a été réalisé en prestation pour la Direction des Ressources marines (DRM) en fin 2021. Ce projet qui vient d’être ajusté par la DRM est basé sur les trois orientations stratégiques suivantes : Augmenter la part des productions aquacoles dans l’économie du Pays, y compris dans les îles éloignées, en contribuant à la sécurité alimentaire, à la valeur ajoutée et à la création d’emplois ; dans un souci de concourir à la fois au développement endogène et à l’obtention de devises à l’exportation ;

Préserver et renforcer la résilience des milieux aquatiques dans lesquels se développent les filières aquacoles ; de façon à privilégier un développement durable intégrant environnement, populations et acteurs du lagon ;

Consolider les capacités du Pays en gestion et en R&D (recherche et développement) pour assurer un encadrement de qualité qui contribue à l’amélioration des techniques d’élevage, à la santé animale et au développement de nouvelles filières adaptées aux espèces et au milieu naturel local.

De telles orientations stratégiques sont accompagnées d’un projet de plan d’actions quinquennal destiné donc à être développé entre 2023 et 2027. Dans ce cadre, une présentation et des discussions sont programmées auprès des parties prenantes du secteur aquacole au cours d’un séminaire de l’aquaculture polynésienne organisé les 6 et 8 septembre 2022, avec des visites dans plusieurs sites aquacoles de Tahiti le 7 septembre prochain.

Rédigé par Conseil des ministres le Mercredi 31 Août 2022 à 17:46 | Lu 206 fois