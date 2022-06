​Un record de touristes français et américains en avril

Tahiti, le 13 juin 2022 – Alors que les petits marchés touristiques à destination de la Polynésie française sont toujours restreints par les effets de la crise Covid, les deux marchés américains et français affolent les compteurs de la fréquentation touristique au fenua. Le mois d'avril 2022 a battu un record de fréquentation pour ces deux marchés.



Si le ciel n'est pas entièrement bleu, le tourisme polynésien a des raisons de se réjouir. "Les touristes originaires d’Amérique du Nord et de France métropolitaine n’ont jamais été aussi nombreux sur un mois d’avril", annonce lundi l'Institut de la statistique (ISPF) dans son dernier bulletin mensuel de fréquentation touristique. Les chiffres consolidés du mois d'avril 2022 ne sont certes toujours pas au niveau d'avant-crise en 2019 : 18 150 au total contre 19 240 il y a trois ans. Mais les deux marchés les plus actifs du moment, Amérique du Nord et de France métropolitaine, dopent la fréquentation. "Avec respectivement 9 900 et 6 600 touristes, ils sont même 16% et 23% plus nombreux qu’en 2019", indique l'ISPF.



Le problème reste les marchés "secondaires", toujours restreints par la crise Covid quand ils ne sont pas totalement fermés, qui diminuent de -60%... "Les flux originaires d’Europe (1 500 touristes) et du Pacifique (650 touristes) sont inférieurs d’un quart et de deux tiers comparé à 2019", écrit l'ISPF. "Malgré cela, le retour des Calédoniens est supérieur de 20% par rapport au niveau d’avant-crise." En cumul depuis le début de l'année 2022, la fréquentation touristique s'établit à 48 250 contre 69 700 à la même époque en 2019.





