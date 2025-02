​Un premier pôle foncier aux Marquises

Nuku Hiva, le 18 février 2025 - Dans une avancée majeure pour le développement local, un topographe et un géomètre viennent de lancer un pôle foncier à Nuku Hiva. Ce projet, le premier du genre aux Marquises, inclut les services d'un avocat et d'un notaire, répondant ainsi à un besoin crucial de la population de l’archipel.



En effet, depuis toujours, les habitants de l’archipel sont confrontés à des défis considérables en matière de gestion foncière. Les affaires de terres, souvent complexes et sensibles, nécessitaient des déplacements coûteux et chronophages vers Tahiti pour consulter des professionnels qualifiés. Cette situation engendre des retards et des complications, affectant tant les particuliers que les entreprises locales.



“Faire avancer les dossiers”



Le nouveau pôle foncier vise à résoudre ces problèmes en mettant à disposition des habitants une équipe de professionnels dédiés. L’avocat spécialisé en droit foncier pourra conseiller et représenter les habitants dans leurs litiges et transactions immobilières. Le notaire, quant à lui, assurera la sécurité juridique des actes et des contrats, garantissant ainsi la transparence et la légalité des opérations foncières. Enfin, le topographe et le géomètre apporteront leur expertise technique pour la délimitation et la mesure des terrains, essentielle pour éviter les conflits de propriété.



Du côté de la présidente de la “section détachée des Marquises” du tribunal de première instance de Papeete (juge des Marquises), Cécile Brunet-Ludet, l'ouverture de ce pôle foncier est saluée comme une avancée majeure. “Je suis extrêmement heureuse de cette initiative”, confie-t-elle. “La présence physique d’un géomètre, complétée par celle d’un notaire et d’un avocat, est absolument cruciale ici. Cela signifie qu’enfin, les Marquises seront dotées des outils juridiques et judiciaires qui permettront de faire avancer un nombre considérable de dossiers fonciers qui tardent depuis des années sur l’ensemble de l’archipel.”



Dynamiser les Marquises



En facilitant l'accès aux services juridiques et techniques, les créateurs du pôle foncier marquisien veulent contribuer à dynamiser le marché immobilier local. “Le travail qu’on fait en tant que géomètres n’est valable que deux ans puis après, il est perdu, malheureusement”, explique Marvin Mercier. “Donc le fait d’avoir le notaire sur place, ça va simplifier les démarches d’enregistrement de tous ceux qui ne veulent ni ne peuvent se déplacer sur Tahiti et le bureau d’avocat va permettre d’aider à défendre la population auprès du tribunal des Marquises pour toutes les affaires juridiques et foncières. Ce projet est vraiment voué à développer l’archipel et à aider la population des Marquises à accéder plus facilement à la propriété.”



Par ailleurs, le nouveau pôle foncier devrait renforcer la cohésion sociale en offrant aux habitants des solutions concrètes à leurs problèmes fonciers, souvent sources de tensions communautaires et freins au développement économique.



Le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, a lui aussi salué cette initiative : “Je n’ai pas hésité à leur trouver un terrain quand ils sont venus me soumettre leur projet”, indique-t-il. “C'est un grand pas en avant pour notre île et nous sommes fiers de ces jeunes entrepreneurs qui contribuent au développement et à la modernisation de notre communauté.”



“La porte est ouverte”



Cependant, si le cabinet Enata Topo est déjà opérationnel, avec notamment deux personnes recrutées sur place pour assurer la permanence lorsque les géomètres se déplacent dans les îles, il reste à convaincre un notaire puis un avocat de venir installer une antenne aux Marquises. C’est ce qu’explique Marvin Mercier : “J’ai contacté tous les notaires, tous les clercs de notaire de Tahiti en leur indiquant que le pôle foncier marquisien était construit, que des locaux neufs, climatisés, situés en plein cœur de Taiohae étaient disponibles. Et pour l’instant, je n’ai eu qu’une seule réponse d’un notaire qui serait susceptible de s’installer avec un collègue avocat. C’est en discussion, mais rien n’est encore signé. le Mercredi 19 Février 2025