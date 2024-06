​Un premier concours de lecture à voix haute à Nuku Hiva

Nuku Hiva - La première édition du concours de lecture expressive collège-écoles primaires s’est déroulée cette semaine à Nuku Hiva et Ua Huka. Un événement ludique et pédagogique qui a mis en avant l’unité des élèves autours des nombreux aspects positifs de la lecture.



En août prochain, près de 80 élèves feront leur entrée au collège de Nuku Hiva en classe de 6e. Ce passage de l’école primaire au collège n’est pas anodin et peut même susciter chez certains enfants une appréhension. C’est, entre autres, pour éviter cette dernière que les équipes éducatives du collège de Nuku Hiva et des écoles primaires de l’île organisent chaque année une concertation écoles et collège. Elle vise à faire connaître les infrastructures du collège aux écoliers à travers des événements pédagogiques et ludiques communs.



C’est ainsi qu’est né cette année le premier concours de lecture expressive de l’archipel réunissant les élèves des classes de CM1 et de CM2 de toutes les écoles primaires de Nuku Hiva et de Ua Huka, ainsi que ceux des classes de 6e du collège Te tau vae ia.



“Ce concours s'intègre au projet pédagogique concernant les compétences en lecture”, précisent Mme Lucas et Mme Collet, enseignantes et coordinatrices de ce projet de lecture expressive. “À savoir l’enseignement explicite de la fluence, l’enrichissement du bagage lexical des élèves, la pratique de la lecture personnelle, la culture du goût pour la lecture, l'affinement des goûts personnels mais aussi l'expression orale. D’ailleurs, la participation à ce concours peut préparer au futur oral du diplôme national du brevet et même, plus tard, au futur grand oral du baccalauréat général et technologique.”

Articulation, silences et intonations Après plusieurs mois de préparation et une première sélection interne à chaque établissement scolaire, 45 candidats répartis en trois catégories (espoir, intermédiaire et expert) étaient en lice en ce début de semaine pour la grande finale du concours. Chaque élève devait se présenter devant le jury et lire à voix haute son texte (à l’exception des élèves de l’île de Ua Huka qui participaient en visioconférence).



L’articulation, le rythme de lecture, la ponctuation, les silences, le placement de la voix, les intonations, la capacité des candidats à détacher régulièrement les yeux du texte ou encore à transmettre des émotions étaient autant de critères évalués par le jury.



Même si le concours a récompensé les meilleurs lecteurs, il aura surtout permis de faire découvrir aux élèves la diversité des usages de la lecture : “En effet, cet événement a été l’occasion, pour les élèves de l’élémentaire, de se mesurer aux élèves de 6e, ainsi qu’à leurs pairs des autres écoles avec lesquels ils seront probablement scolarisés dans les années à venir”, explique Elvira Bonnet, enseignante de CM2 à l’école Patoa. “Et à la fois, si j’en juge par l’enthousiasme des élèves, pour les candidats finalistes tout comme pour leurs camarades de classe venus les encourager, il aura permis de développer le plaisir de lire puis, pour les plus timides, de développer les notions d’éloquence et d’assurance dans la prise de parole en public. Nous espérons vivement que ce concours de lecture expressive sera reconduit l’an prochain.”





Les résultats



Catégorie Expert

1. Kelaia Huet - CM2 Patoa

2. Vaihiria Taaviri - 6e Roi Ua Huka (en visio)

3. Vahitai Touatini - CM1 Saint-Joseph

4. Mihia Teihotu - CM2 Taipivai

5. Kaavai Teihotu - CM1 Taipivai



Catégorie Intermédiaire

1. Nina Berdoula - 6e collège Te tau vae ia

2. Vahine Tupuaitua - CM1 Taipivai

3. Vaetukia Kautai - CM1 Patoa

4. Tepuaiheeani Foucaud - CM2 Hatiheu

5. Angel Tai - CM2 Patoa



Catégorie Espoir

1. Vaetoua Gendron - CM2 Patoa

2. Evans Tata - CM1 Taipivai

3. Wisley Pautu - CM1 Hatiheu

4. Vaihia Puhetini Le Prado - CM1 Saint-Joseph

5. Vaieinui Teikiteetini - CM1 Patoa







Rédigé par Marie Laure le Jeudi 6 Juin 2024 à 09:36