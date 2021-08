​Un poste médical avancé en renfort à l'hôpital de Uturoa

Raiatea, le 30 août 2021 – Face à la saturation de l'hôpital de Uturoa, et à son impossibilité d'évasaner vers le CHPF du Taaone tout aussi saturé, un poste médical avancé a dû y être installé. Ce chapiteau de 200 m2 abrite 20 lits destinés à des patients atteints de Covid, nécessitant un apport en oxygène. La réception de bouteilles et de concentrateurs d'oxygène devrait permettre de soulager le centre de soins de Raiatea qui gère tous les patients des Raromatai.



Le centre de soins périphérique de Uturoa, qui gère les patients des sept communes des Raromatai manque de place. C’est pourquoi le Pays, via le service des moyens généraux (SMG) a envoyé depuis Tahiti un chapiteau prévu à cet effet. Vendredi, les employés de l’équipement ont installé ce poste médical avancé de 200 m2, équipé de lits et de matériel de ventilation pour répondre aux urgences de la crise sanitaire.



Étant donné qu’il n’est plus possible pour la structure hospitalière locale d’évasaner des cas Covid graves vers le CHPF du Taaone lui aussi saturé, la direction de l’hôpital, les élus locaux, et la sénatrice Lana Tetuanui, ont tout mis en œuvre pour pallier cette urgence. Ce chapiteau est donc une solution temporaire, il abrite 20 lits.



Ce dispositif vient compléter le container aménagé par des entreprises locales, qui lui, se trouve à l’entrée des urgences. Il est climatisé, pour un seul malade et sert en quelque sorte de sas avant l’admission au service des urgences, lui aussi proche de l’asphyxie.