​Un petit-déjeuner pour bien démarrer la journée

Tahiti, le 22 août 2023 - Une opération petit-déjeuner est lancée dans quatre établissements scolaires polynésiens par le ministère de la Santé.



Beaucoup d'enfants de Polynésie française ne prennent pas, faute de moyens ou faute de temps, leur petit-déjeuner le matin. Pour les aider à bien commencer leur journée, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, a lancé une expérience de dix mois, répartie sur quatre établissements scolaires de quatre communes. L’idée : leur offrir tous les matins un fruit, un laitage ou un pain au chocolat aux enfants de primaire et maternelle de ces établissements.

Le but est d’améliorer le bien-être des enfants, améliorer leur condition d'apprentissage, revenir à une alimentation saine, et consommer des produits locaux.



Avec le soutien des communes de Papara, Taravao, Paea et Mahina, de la DGEE, des ministères de l'Éducation et de la Santé, et des associations de parents d'élèves, quatre écoles déjà labellisées “École en santé” vont donc proposer prochainement à leurs élèves des fruits en arrivant le matin.



Le projet pilote, d'une durée de dix mois, permettra aux enfants arrivant tôt à l'école, ou qui n'ont pas pris de petit-déjeuner avant de partir de chez eux, de pouvoir commencer leur journée avec quelque chose de sain dans le ventre, histoire de lutter contre les paquets de gâteaux, les tweesties, quand ce n'est pas directement le casse-croûte.



À la fin de l'année scolaire, un retour sur expérience sera fait pour voir comment faire évoluer le dispositif, répondre à ses faiblesses, et le développer sur d'autres écoles.



Ce dispositif s'adresse pour l'heure à 1 200 enfants sur l'île de Tahiti afin de commencer à mettre en place les filières d'approvisionnement et les habitudes de commande.



Car c'est là la spécificité du dispositif : Financés sur les fonds de santé publique à hauteur de 8 à 10 millions de francs, ces petits-déjeuners sont commandés, faits et distribués par les associations de parents d'élèves. Les mairies veulent bien ouvrir les portes des écoles une demi-heure plus tôt, mais le personnel enseignant et le personnel communal ne prennent pas part au projet.



“Ce sera un bol d'oxygène aux parents qui déposent leurs enfants très tôt”, explique Patricia Jennings pour la mairie de Paea. “Il faut modifier les comportements alimentaires qui consistent à manger n'importe quoi dès le matin pour ceux qui le peuvent, et accompagner les enfants et les familles qui n'ont pas les moyens.”