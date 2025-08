​Un pêcheur hélitreuillé après une importante blessure

Tahiti, le 4 août 2025 – Un pêcheur victime d’un accident a dû être hélitreuillé ce lundi matin après avoir demandé secours au JRCC.



Le JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) a été joint par un pêcheur ce lundi matin. “Il s’agit d’un homme qui était seul à bord de son poti marara. Il s’est blessé après une chute à la mer au niveau de la cuisse par l’hélice de son bateau”, explique le directeur adjoint du JRCC, Cyril Chapron.



Sans attendre “un média-relais” a été diffusé pour que les embarcations à proximité du site de l’accident puissent intervenir “On a aussi engagé le Dauphin, on a dérouté le Bougainville et on a aussi engagé la brigade nautique en plus des quelques navires sur zone qui ont répondu et se sont rendus sur place” à l’instar d’autres poti marara et d’un voilier précise Cyril Chapron. “Le dispositif était assez conséquent. Trente minutes après l’hélicoptère Dauphin était sur zone et a amené le pêcheur au Taaone où il a été pris en charge. Il est entre de bonnes mains médicales” rassure-t-il.



Le poti marara de ce pêcheur blessé a également été ramené au port à Papeete.