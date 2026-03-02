

​Un nul arraché hors chrono

Tahiti le 18 mars 2026. Un penalty transformé par Teaonui Tehau à la seizième minute du temps additionnel a permis à Tahiti United d'arracher le point du match nul (2-2) la nuit dernière face à Hekari FC au Stade National d'Honiara aux Îles Salomon, après avoir été menés au score à deux reprises.





Les deux équipes étaient avides de victoire et, après leurs défaites respectives, les entraîneurs Jerry Allen et Samuel Garcia souhaitaient se relancer avec un résultat positif. Tahiti United abordait cette rencontre avec confiance, fort de sa victoire lors du dernier affrontement entre les deux formations.



Ce sont les hommes de Garcia qui ont exercé la pression en début de première mi-temps, se montrant dangereux sur les ailes grâce à Mathis Lacan et Matéo Degrumelle, dont les efforts ont permis à Tahiti United de se créer ses premières occasions.



Malgré une domination à sens unique pendant une grande partie de la première période, leurs adversaires ont tenu bon en défense.

Face à la pression croissante de Tahiti United, Hekari a su exploiter ses rares incursions dans le camp adverse. Après une vingtaine de minutes de jeu, l'ouverture du score est intervenue contre le cours du jeu. Joseph Joe a enroulé un corner vicieux qui a survolé tout le monde, y compris le gardien Jackson Gardner, avant de se loger dans le petit filet opposé.



Une avance qu’ils ne parvenaient pas à conserver jusqu'à la pause. Manuarii Shan a égalisé pour Tahiti United sur leur propre corner, plaçant une tête au premier poteau dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.



Les deux équipes ont poussé pour la victoire en seconde période, John Orobulu et Rex Naime se montrant très actifs pour Hekari. Naime, en particulier, a été un véritable poison pour la défense de Tahiti United, sa vitesse constituant une menace constante dans leur dos.



Tahiti United a fait entrer plusieurs remplaçants en seconde période, dont l'international néo-calédonien Germain Haewegene pour dynamiser l'attaque – il a bien combiné avec Teaonui Tehau pour menacer le but de Dave Tomare.



C'est pourtant Hekari qui a trouvé ce qui semblait être le but de la victoire, la persévérance de Rex Naime en attaque étant récompensée. L'attaquant rapide a profité d'un bon travail de Logan Biwa pour récupérer le ballon haut sur le terrain, avant que Naime ne s'infiltre dans la surface et ne glisse une frappe hors de portée de Gardner.



L'équipe de Jerry Allen semblait se diriger vers une victoire cruciale, mais elle a été privée de ce succès dans les dernières secondes. Tehau a été fauché dans la surface et, après consultation de la VAR, l'arbitre Calvin Berg a accordé un penalty.



Tehau s'est avancé et a expédié le ballon avec assurance dans la lucarne, hors de portée de Tomare, assurant ainsi le partage des points et un point précieux pour Tahiti United dans sa course au top 4.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 18 Mars 2026 à 12:20 | Lu 532 fois



