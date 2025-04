​Un nouveau président à l'Université de la Polynésie française

Tahiti le 14 avril 2025. L'Université de la Polynésie française annonce ce lundi la nomination de son nouveau président, Jean-Paul Pastorel, succédant ainsi à Patrick Capolsini.





« Titulaire d’un doctorat d’État en droit de l’université Panthéon-Assas (Paris II), Jean-Paul Pastorel bénéficie d'une solide expérience académique et institutionnelle. Il a occupé plusieurs postes clés, notamment maître de conférences à l’université de Corse, professeur des universités à l'UPF depuis 2005, vice-président du conseil d’administration depuis 2017 et chargé des relations internationales », écrit l’Université sur les réseaux sociaux.



« Son implication remarquable dans des projets ambitieux comme « Nārua » et sa contribution active au rayonnement de notre université témoignent de son engagement fort envers l'excellence académique et la valorisation culturelle régionale. »