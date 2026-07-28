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​Un mort et un blessé grave dans la chute d’un engin de chantier à Punaauia


​Un mort et un blessé grave dans la chute d’un engin de chantier à Punaauia
Tahiti le 5 août 2026. Un mort et un blessé grave selon nos informations sur un chantier de terrassement à Punaauia après la chute d'un engin.

En fin de matinée, la commune de Punaauia a connu un dramatique accident. Selon nos premières informations, un engin de chantier opérant sur le lotissement Teissier a basculé avec deux personnes à bord. L’une d’elle est décédée sur les lieux alors que la seconde serait grièvement blessée.

L’accident qui a eu lieu sur les hauteurs de Punaauia serait lié à un chantier de terrassement en cours.

Plus d’informations dans la journée.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Août 2026 à 14:13 | Lu 3878 fois
           


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