

​Un mort et deux blessés dans la chute d’un engin de chantier à Punaauia

Tahiti, le 5 août 2026 - En fin de matinée, mercredi, la commune de Punaauia a connu un dramatique accident. Selon nos informations, un camion opérant sur le lotissement Teissier a basculé avec deux personnes à bord. L’une d’elle est décédée sur les lieux alors que la seconde serait grièvement blessée.



Cet accident aura fait un second blessé, plus léger.



L’accident qui a eu lieu sur les hauteurs de Punaauia serait lié à un chantier de terrassement en cours et une opération de bitumage. La bitumeuse, pour une raison technique ou une erreur humaine que l’enquête de gendarmerie devra définir, est partie en arrière avant d’emboutir un camion situé derrière elle. Cet impact aurait fait basculer le second camion. L’un des passagers a eu le temps de sauter alors que le second n’a rien pu faire et est décédé sur le coup.



C’est le second accident sur un chantier cette année après celui survenu à Raiatea le 28 juillet dernier. TNTV rapportait alors qu’un engin de chantier avait chuté dans un ravin à Uturoa.



Le conducteur de l’engin était décédé dans l’accident.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Août 2026 à 19:37 | Lu 8011 fois



