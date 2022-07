​Un kayakiste de 65 ans porté disparu à Faaone

Tahiti, le 20 juillet 2022 – Un kayakiste de 65 ans est porté disparu en mer depuis mardi après-midi à Faaone. Les recherches ont été stoppées mercredi en fin de matinée, sans trace du disparu.



Mardi soir à 17h45, le JRCC a été avisé par les sapeurs-pompiers de Taravao d’une inquiétude formulée par la famille d’un habitant de Faaone. Parti pêcher dans le secteur en milieu d’après-midi, le kayak de l’homme de 65 ans avait été retrouvé à la dérive à l’embouchure de la rivière vers 16h30. Comme annoncé par nos confrères de TNTV, le JRCC a donc engagé l’hélicoptère Dauphin et coordonné les recherches en mer effectuées grâce à l’embarcation des pompiers de Taravao et par les pêcheurs locaux. Une patrouille de gendarmerie de la brigade de Taravao a effectué de son côté les recherches à terre.



Suspendues pour la nuit à 21 heures mardi soir, les recherches ont repris mercredi matin à 6 heures avec les embarcations des pompiers de Taravao, Papara et Vairao, renforcées par quatre embarcations privées et la patrouille terrestre de gendarmerie de Taravao. Les investigations terrestres, de surface et subaquatiques –grâce notamment au drone sous-marin des pompiers de Papara– sont malheureusement restées infructueuses. Elles ont été stoppées à 11 heures mercredi matin. La brigade de gendarmerie de Taravao est en charge de l’enquête.