​Un homme de 37 ans poignardé à Pirae, un suspect en garde à vue

Tahiti, le 20 juillet 2020 – Un homme de 37 ans est décédé poignardé samedi matin à son domicile de Pirae et sa compagne a été violemment tabassée, dans ce qui ressemble jusqu'ici à un crime passionnel. Le suspect de l'agression, ex-compagnon de la femme victime, a été interpellé par les policiers de la DSP lundi matin à Faa'a.



Un homme de 37 ans a été mortellement poignardé ce week-end à son domicile de Pirae, ont révélé nos confrères de Polynésie la 1ère lundi matin. Selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la Direction de la sécurité publique (DSP) et qui s'oriente vers un crime passionnel, la victime et sa compagne se trouvaient à leur domicile samedi matin entre 5 et 6 heures lorsqu'ils ont tous deux été agressés. L'homme est décédé après avoir reçu des coups de couteau et la femme a été violemment tabassée. Cette dernière a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Toujours selon nos confrères de Polynésie la 1ère, la victime est un père de famille et capitaine de thonier de profession.



Lundi matin, les policiers de la DSP ont interpellé un suspect à son domicile de Faa'a. Il s'agit de l'ex-compagnon de la femme passée à tabac. Le suspect a été placé en garde à vue pour être entendu par les enquêteurs.