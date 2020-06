​Un homicide involontaire requalifié en délit de fuite

Tahiti, le 3 juin 2020 - Le tribunal correctionnel devait juger mardi en son absence un scootériste de 35 ans poursuivi pour un homicide involontaire aggravé commis à Moorea. Le 16 août 2017, un cycliste avait percuté le deux-roues pour une « raison indéterminée ». Le tribunal ayant considéré qu’« aucun manquement » ne pouvait être reproché au conducteur du scooter, il a requalifié les faits et a condamné ce dernier à quatre mois de prison avec sursis.



Le 16 août 2017 à Haapiti, les gendarmes et les pompiers avaient été informés d’une collision ayant eu lieu entre un cycliste et un deux-roues. Le conducteur du vélo, qui avait violemment chuté sur la tête lors de l’accident, était rapidement décédé des suites d’un traumatisme crânien. Les témoignages du scootériste ainsi que de ceux qui avaient assisté à la scène avaient permis d’établir que, pour une « raison indéterminée », le cycliste avait percuté le conducteur du deux-roues après avoir traversé la voie à double sens qui les séparait.



Après l’accident, le scootériste, qui roulait sans assurance et qui avait consommé du paka la veille, avait quitté les lieux du drame et avait été interpellé à son domicile quelques heures plus tard. L’homme, qui devait comparaître mardi devant le tribunal correctionnel, a été jugé en son absence pour des faits initialement qualifiés d’homicide involontaire. L’audience a eu lieu sans aucune partie civile pour représenter la victime.