​Un groupe américain lorgne le Tahiti Ia Ora Beach Resort

Tahiti, le 10 janvier 2022 – Placé en redressement judiciaire depuis novembre dernier, le Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia de l'homme d'affaires samoan, Fred Grey, intéresse un groupe américain.



On le savait en redressement judiciaire, on le sait maintenant en vente. Fermé depuis le début de la crise Covid en mars 2020 au moment du premier confinement, l'hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia, racheté en 2012 par l'homme d'affaires Samoan Frederick Grey, n'a jamais rouvert et a été déclaré en cessation de paiement le 4 novembre dernier. Or lundi matin, le tribunal mixte de commerce de Papeete devait examiner une proposition de rachat par un groupe américain dont l'identité n'a pas fuité. Une audience renvoyée à deux semaines, en raison de pièces manquantes au dossier. Rappelons qu'en 2020, le groupe de Frederick Grey avait déjà revendu ses deux hôtels Sofitel Ia Ora et Manava sur l'île de Moorea.