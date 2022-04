​Un gendarme mis en examen pour tentative d'assassinat

Tahiti, le 1er avril 2022 – Un homme de 41 ans, gendarme à la brigade de Faa'a, a été présenté devant un juge d'instruction jeudi et mis en examen pour une tentative d'assassinat commise sur son fils le 24 mars dernier. Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire.



Au terme de 48 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de Papeete, un gendarme de 41 ans a été présenté jeudi après-midi devant un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat. Le 24 mars dernier, l'homme avait tenté d'étrangler son fils de 20 ans qui avait réussi à prendre la fuite. Il avait ensuite tenté de se suicider en avalant des médicaments et avait été admis au service de réanimation au CHPF. Après que son état de santé se soit amélioré, l'homme avait été placé en garde à vue mardi.



Mis en examen pour tentative d'assassinat, le gendarme, qui se trouvait en arrêt maladie au moment des faits, a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire. Il appartiendra désormais au juge d'instruction de faire la lumière sur ce drame familial.