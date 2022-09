​Un fare part en fumée à Papeete

Tahiti, le 7 septembre 2022 – Un incendie a ravagé un fare vétuste en pleine zone urbaine de Papeete mercredi matin.



Plus de peur que de mal après l'incendie d'un fare vétuste et inhabité, mercredi en fin de matinée dans le quartier Temaeo à Papeete. L'incendie s'est déclaré un peu avant 11 heures et les pompiers de Papeete sont tout de même intervenus au moyen de deux camions, en raison de la proximité de l'incendie avec les habitations alentours en pleine zone urbaine. Aucune victime n'est à déplorer dans un “cabanon” qui était de toutes façons en cours de destruction, précisent les autorités. Une enquête a été confiée aux policiers de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) pour identifier les causes du départ de feu.







Rédigé par Grégory Boissy et Antoine Samoyeau le Mercredi 7 Septembre 2022 à 17:25 | Lu 1669 fois