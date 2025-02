​Un détenu de Tatutu en cavale

Tahiti, le 17 février 2025 – Condamné pour vols et violences aggravées avec armes, un homme incarcéré à Tatutu aurait profité d’un transfert à l’hôpital psychiatrique pour s’évader. Il reste introuvable depuis samedi.



Selon nos confrères de TNTV, un homme originaire de Raiatea incarcéré au centre de détention de Tatutu, à Papeari, aurait profité de son transfert à l’hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide pour s’évader. Il reste introuvable depuis samedi, au lendemain de son hospitalisation à Pirae.



La procureur de la République, Solène Belaouar, a confirmé lundi que les forces de police et de gendarmerie sont “pleinement mobilisées” pour retrouver cet homme. La magistrate a également tenu à relativiser la dangerosité de ce prisonnier évadé, pourtant condamné pour violence : “Il n'est pas dangereux. Je tiens a indiquer qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir.”



Pour l’heure, l’identité et la photo du fuyard n’ont pas été diffusées par les autorités dans le cadre des recherches en cours. Il avait été condamné en octobre 2022 pour vols et violences aggravées avec armes, avec une fin de peine fixée à décembre 2025.