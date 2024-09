Tragique découverte lundi à Orofara, Mahina, où le corps d’un jeune homme sans vie a été découvert vers 16 heures.



Selon nos informations, il pourrait s’agir d’un jeune garçon de 15 ans de la commune porté disparu depuis quelques jours et dont l’absence commençait à être partagée sur les réseaux sociaux.



Gendarmes, pompiers et police municipale étaient sur place afin de boucler la zone et une enquête devrait être ouverte par le parquet afin de comprendre les conditions de ce décès.