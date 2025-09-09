​Un concours de dessin pour Noël chez Fare Rata

Tahiti le 1er octobre 2025. À l’approche des fêtes de fin d’année, Fare Rata, filiale postale du Groupe OPT, invite les enfants de 7 à 12 ans à participer à un grand concours de dessin.
Le thème de cette édition 2025 : « Le Père Noël en livraison de cadeaux en Polynésie française ». Le dessin gagnant illustrera la carte officielle du Père Noël 2025, imprimée à 4 000 exemplaires et distribuée gratuitement dans l’ensemble des agences Fare Rata du fenua. Une belle occasion de mettre en lumière le talent et l’imaginaire des plus jeunes.
Le concours est ouvert jusqu’au 20 octobre 2025. Les participants doivent faire parvenir leur dessin à l’adresse [email protected], accompagné des informations suivantes : Nom, prénom et âge de l’enfant, autorisation parentale remplie et signée.
Le 20 octobre, Fare Rata sélectionnera 10 dessins finalistes qui seront immédiatement publiés sur leur page Facebook officielle. À partir de cette date, les internautes seront invités à voter pour leur dessin préféré en cliquant sur "J’aime".
Le dessin ayant obtenu le plus de votes avant le 3 novembre 2025 à minuit sera désigné grand gagnant du concours.
Le lauréat verra son dessin imprimé sur les 4 000 cartes postales officielles du Père Noël 2025, distribué dans tous les bureaux de poste de la Polynésie française et accompagné d’un lot de cadeaux offerts par Fare Rata.
Les 9 finalistes seront également récompensés par des surprises et goodies.
Le thème de cette édition 2025 : « Le Père Noël en livraison de cadeaux en Polynésie française ». Le dessin gagnant illustrera la carte officielle du Père Noël 2025, imprimée à 4 000 exemplaires et distribuée gratuitement dans l’ensemble des agences Fare Rata du fenua. Une belle occasion de mettre en lumière le talent et l’imaginaire des plus jeunes.
Le concours est ouvert jusqu’au 20 octobre 2025. Les participants doivent faire parvenir leur dessin à l’adresse [email protected], accompagné des informations suivantes : Nom, prénom et âge de l’enfant, autorisation parentale remplie et signée.
Le 20 octobre, Fare Rata sélectionnera 10 dessins finalistes qui seront immédiatement publiés sur leur page Facebook officielle. À partir de cette date, les internautes seront invités à voter pour leur dessin préféré en cliquant sur "J’aime".
Le dessin ayant obtenu le plus de votes avant le 3 novembre 2025 à minuit sera désigné grand gagnant du concours.
Le lauréat verra son dessin imprimé sur les 4 000 cartes postales officielles du Père Noël 2025, distribué dans tous les bureaux de poste de la Polynésie française et accompagné d’un lot de cadeaux offerts par Fare Rata.
Les 9 finalistes seront également récompensés par des surprises et goodies.