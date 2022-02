​Un cluster de Covid-19 paralyse l'Urbanisme

Tahiti, le 31 janvier 2022 – La Direction de la Construction et de l’Aménagement (ex-Service de l'urbanisme) a été contrainte de mettre en place un dispositif d'ouverture minimum au public en raison de la découverte d'un cluster de Covid touchant 75% de son personnel.



Un dispositif d’ouverture minimum au public de la Direction de la Construction et de l’Aménagement (DCA) a été mis en place ce lundi en raison d’un cluster de Covid-19 déclaré dans les bureaux de la DCA à Papeete, indique le service de la communication du Pays. La DCA n'est donc plus en mesure d'accepter la transmission pour instruction de nouvelles demandes de permis de construire, 75% du personnel de la cellule étant covidé. Il est ainsi demandé aux usagers de ne pas déposer de nouveaux dossiers de permis de construire jusqu’au lundi 7 février. Plus d’informations seront disponibles en fonction de l’évolution du cluster sur le site internet de la DCA :



Le dernier carré épidémiologique quotidien diffusé lundi par la plateforme Covid fait état de 465 nouveaux cas dépistés durant le week-end et de 900 cas actifs pour un taux d'incidence élevé de 326 cas pour 100 000 habitants en une semaine. Par ailleurs, deux hospitalisations sont en cours hors réanimation pour des cas de Covid aigu.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 31 Janvier 2022 à 17:18 | Lu 438 fois