

​Un chauffeur de bus scolaire positif au paka

Tahiti le 9 mars 2026. Lundi, la gendarmerie est intervenue sur terre et en mer dans le cadre d’une opération de lutte contre les stupéfiants. Un chauffeur de bus scolaire a été contrôlé positif au paka à Mahina.



Les militaires du PSIG de Faa’a, appuyés par une équipe cynophile, ont mené des contrôles sur les navettes maritimes entre Tahiti et Moorea. Grâce au binôme maître-chien, du cannabis a été découvert sur un passager et immédiatement saisi.



À l’arrivée, les contrôles se sont poursuivis en coopération avec la brigade de Moorea et la police municipale, illustrant l’engagement collectif pour sécuriser les flux entre les îles.



En parallèle, les gendarmes de la Brigade motorisée ont contrôlé les bus et lignes scolaires aux abords du collège et du lycée et un chauffeur de bus scolaire a été contrôlé sous l’emprise de cannabis alors qu’il transportait des enfants à Mahina. « Une mise en danger inacceptable qui rappelle pourquoi ces contrôles sont indispensables pour protéger les plus jeunes et l’ensemble des usagers de la route », explique la gendarmerie.

