

​Un cas d’infection invasive à méningocoque diagnostiqué à Papeete

Tahiti, le 20 mars 20226 - Un cas d’infection invasive à méningocoque a été diagnostiqué chez un adulte résidant à Papeete, indiquent vendredi les autorités sanitaires. C’est le deuxième cas identifié en Polynésie depuis le début de l’année.



Les autorités sanitaires informent vendredi qu’un cas d’infection invasive à méningocoque a été diagnostiqué chez un adulte de moins de 40 ans résidant à Papeete. Le patient présentait des signes évocateurs de choc septique le 18 mars. Il a été pris en charge par le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Son état évolue favorablement.



Par mesure de précaution, un traitement préventif a été administré aux personnes ayant été en contact étroit avec le patient, conformément aux recommandations sanitaires en vigueur.



À ce jour, aucun autre cas n’a été signalé, et les autorités sanitaires poursuivent leur surveillance renforcée. Il s’agit du deuxième cas d’infection invasive à méningocoque signalé en 2026.



Pour rappel, le méningocoque est une bactérie qui se transmet par voie aérienne, lors de contacts rapprochés (toux, éternuements, transfert de salive et de crachats). L’infection invasive à méningocoque peut provoquer des méningites dans 30 à 60 % des cas et des septicémies dans 20 à 30 % des cas.



Bien que rare, la maladie peut évoluer rapidement et entraîner des complications graves si elle n’est pas prise en charge à temps. Les symptômes peuvent inclure une forte fièvre, des maux de tête intenses, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière et une grande fatigue. En cas de septicémie, ces signes peuvent être accompagnés d’une apparition de tâches rouges ou violacées sur la peau.



En cas de symptômes, il est essentiel de consulter sans tarder un médecin, notamment chez les jeunes enfants et les personnes fragiles.

Rédigé par Avec communiqué le Vendredi 20 Mars 2026 à 16:03 | Lu 1450 fois



