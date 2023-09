​Un cadavre retrouvé à Mataiea

Tahiti, le 25 septembre 2023 – Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé dimanche soir à Mataiea. Le trentenaire était attaché à un arbre pieds et mains liés. Trois individus ont été placés en garde à vue.



Selon nos confrères de Tntv, qui ont rapporté l'information lundi matin, le corps sans vie d'un homme de 33 ans a été retrouvé dimanche soir sur un terrain vague à Mataiea par un habitant de la commune. L'individu, dont le visage était tuméfié, était attaché à un arbre avec les pieds et les mains ligotés. Trois individus ont été rapidement interpellés et placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête confiée aux gendarmes de la section de recherches de Papeete. Une autopsie du corps de la victime doit être pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès du trentenaire.