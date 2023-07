​Un ancien haussaire au ministère des Outre-mer

Tahiti, le 26 juillet 2023 - L'ancien haut-commissaire de la République, Lionel Beffre, devrait rejoindre dans les jours qui viennent le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, comme directeur de cabinet, selon le site Outremers360°. Une nomination qui interviendrait après son départ de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a justement été actée ce mercredi au Journal officiel de la République.



Grand connaisseur de l'outre-mer, et de la Polynésie française en particulier pour y avoir été haut-commissaire de la République de 2013 à 2016, Lionel Beffre vient d’être nommé directeur de cabinet du ministre délégué aux Outre-mer, selon le site Outremers360°. Cet énarque, a notamment occupé des responsabilités, en 2006, en tant que chef de cabinet du Premier ministre Dominique de Villepin mais a aussi exercé dans le Lot-et-Garonne, l'Eure-et-Loir et les Pyrénées-Atlantiques.



Ancien élève à l'École nationale d'administration (promotion Jean Monnet, 1988-1990),

chevalier de l’ordre national du Mérite, chevalier de l’ordre des Palmes académiques et médaille d’argent de l’administration pénitentiaire, Lionel Beffre est connu pour ses compétences en matière de fiscalité et de gestion des finances publiques.

Pacte de croissance, grève chez Gaz de Tahiti et inéligibilité de Flosse Au fenua, Lionel Beffre avait eu de nombreux dossiers en mains, comme la signature des contrats de redynamisation des sites de défenses, ces terrains militaires rétrocédés aux communes pour le franc symbolique. Avec le gouvernement de Gaston Flosse, il avait aussi travaillé sur une avance de trésorerie de l'État vers le Pays de 5 milliards de francs pour accompagner un plan de relance économique après près de dix années de marasme économique, et politique. Ce qu'on appelait alors “le pacte de croissance”.



Côté grèves, il avait affronté celle de Gaz de Tahiti, lors de laquelle il avait dû prendre un arrêté de réquisition des grévistes pour éviter la pénurie totale de gaz sur l'île, et celle plus musclée des employés communaux lors des négociations sur la réforme de la fonction publique communale. Enfin, Lionel Beffre est surtout le haut-commissaire qui avait signé l'acte d'inéligibilité de Gaston Flosse, alors président du Pays, après sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la présidence.



Politiquement, s'il n'a jamais ouvertement pris part dans le débat autonomie/indépendance lors de son passage, Lionel Beffre aura eu à gérer le dépôt d'une résolution félonne et vengeresse après la déclaration d'inéligibilité de Gaston Flosse, demandant la rétrocession des atolls de Moruroa et Fangataufa et la somme de 90 milliards de francs pour les préjudices écologiques. C'est lors de son séjour, enfin, que le président de la République, François Hollande, était venu en Polynésie française.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 26 Juillet 2023 à 19:38 | Lu 396 fois