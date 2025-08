​Un an des JO à Teahupo’o

Tahiti, le 5 août 2025 – Teahupo’o a célébré ce mardi soir le premier anniversaire des épreuves olympiques de surf, qui s’étaient terminées en apothéose avec la victoire de Kauli Vaast, il y a tout juste un an. Lors de la cérémonie, le surfeur a été invité à apposer ses empreintes au PK 0.





La commune de Teahupo’o a fêté le premier anniversaire des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024, ce mardi soir. Une date symbolique, puisqu’il y a tout juste un an, le 5 août 2024, Kauli Vaast était couronné d’or. Le champion olympique, “notre tama (enfant, NDLR)”, a été accueilli par une haie d’honneur après une journée à l’eau pour profiter de la houle.



Pour la maire déléguée Roniu Tupana-Poareu, il s’agissait de “célébrer ce moment unique”, mais aussi de “rendre hommage à la population de Teahupo’o” et à toutes les personnes mobilisées pour la réussite des JO.



Kauli Vaast a été invité à souffler le gâteau avec les enfants du village. Outre les cadeaux, une autre surprise lui avait été réservée : comme sur la Surf Avenue d’Anglet, mi-juillet, le surfeur, “très touché”, a été invité à laisser ses empreintes au PK 0, sous les anneaux olympiques.



