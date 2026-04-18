

​Un an de l’Espace Jeunes de Taravao

Tahiti, le 29 avril 2026 - L’Espace Jeunes de Taravao était en fête, ce mercredi. Pour le premier anniversaire de la structure, des collégiens et des lycéens ont participé à des ateliers. L’occasion de découvrir ce site géré par le Fare Tama Hau, accessible gratuitement aux adolescents encadrés par deux agents – bientôt trois – avec diverses activités.





‘Ori Tahiti avec Dhaysie Testevuide, tressage, ping-pong, art visuel et méditation, le tout assorti d’un goûter “maison” à base de salade de fruits, gâteaux et citronnade... L’Espace Jeunes de Taravao a célébré son premier anniversaire, ce mercredi. La matinée était dédiée au public scolaire avec la participation de trois établissements du secteur : le collège de Taravao, le lycée polyvalent Taiarapu Nui et le lycée agricole John-Doom. Au total, 120 élèves étaient attendus. L’après-midi était ouverte à tous. “L’objectif, c’est de faire découvrir cet espace aux jeunes de la Presqu’île, donc il y a aussi un temps libre où ils peuvent profiter des activités à disposition comme les livres, les jeux de société et d’échecs, les tables de ping-pong, billard et baby-foot”, explique Priscilla Maro-Leboucher, agent sociale de l’équipe mobile de Tahiti Iti et coordinatrice de l’Espace Jeunes.



Divertissement et écoute

Géré par le Fare Tama Hau, ce lieu peut accueillir jusqu’à une trentaine de jeunes de 12 à 20 ans, scolarisés ou non. L’entrée est gratuite et se fait sur inscription à l’arrivée. Inauguré l’an dernier au mois de février, l’Espace Jeunes de Taravao est pleinement opérationnel depuis avril 2025. L’équipe se compose de deux agents sociaux, qui devraient prochainement être rejoints par un éducateur spécialisé, en cours de recrutement. La psychologue, l’infirmière, l’éducatrice et l’agent sociale de la Maison de l’adolescent voisine sont également amenées à intervenir sur place pour des animations ou des temps de prévention. “L’objectif, c’est aussi de repérer ceux qui seraient en difficulté pour les orienter selon leur besoin. Sur l’année écoulée, on voit que beaucoup de jeunes se sentent en confiance avec nos agents”, remarque Priscilla Maro-Leboucher.



La fréquentation serait “satisfaisante” au vu de la capacité d’accueil. “L’Espace Jeunes s’est fait connaître petit à petit grâce au bouche-à-oreille et aux collègues des établissements scolaires. Tous les mois, on propose un planning d’activités culinaires, artistiques, sportives, manuelles, etc. Nous avons aussi des intervenants, surtout le mercredi et le vendredi où il y a plus de monde. Cette année, les jeunes ont pu faire du ‘ori Tahiti, du théâtre et du footgolf. Pour le mois à venir, on va proposer une initiation à la boxe. Et ils peuvent venir travailler pour faire leur exposé ou leur CV et lettre de motivation”, confie Clémentine, agent sociale du site.



Mission réussie, ce mercredi, avec plusieurs élèves conquis, prêts à revenir dès que leur emploi du temps leur permettra. Les horaires et le planning mensuel sont disponibles

Géré par le Fare Tama Hau, ce lieu peut accueillir jusqu’à une trentaine de jeunes de 12 à 20 ans, scolarisés ou non. L’entrée est gratuite et se fait sur inscription à l’arrivée. Inauguré l’an dernier au mois de février, l’Espace Jeunes de Taravao est pleinement opérationnel depuis avril 2025. L’équipe se compose de deux agents sociaux, qui devraient prochainement être rejoints par un éducateur spécialisé, en cours de recrutement. La psychologue, l’infirmière, l’éducatrice et l’agent sociale de la Maison de l’adolescent voisine sont également amenées à intervenir sur place pour des animations ou des temps de prévention. “L’objectif, c’est aussi de repérer ceux qui seraient en difficulté pour les orienter selon leur besoin. Sur l’année écoulée, on voit que beaucoup de jeunes se sentent en confiance avec nos agents”, remarque Priscilla Maro-Leboucher.La fréquentation serait “satisfaisante” au vu de la capacité d’accueil. “L’Espace Jeunes s’est fait connaître petit à petit grâce au bouche-à-oreille et aux collègues des établissements scolaires. Tous les mois, on propose un planning d’activités culinaires, artistiques, sportives, manuelles, etc. Nous avons aussi des intervenants, surtout le mercredi et le vendredi où il y a plus de monde. Cette année, les jeunes ont pu faire du ‘ori Tahiti, du théâtre et du footgolf. Pour le mois à venir, on va proposer une initiation à la boxe. Et ils peuvent venir travailler pour faire leur exposé ou leur CV et lettre de motivation”, confie Clémentine, agent sociale du site.Mission réussie, ce mercredi, avec plusieurs élèves conquis, prêts à revenir dès que leur emploi du temps leur permettra. Les horaires et le planning mensuel sont disponibles sur la page Facebook “Espace Jeunes Taravao”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 29 Avril 2026 à 15:53 | Lu 242 fois



