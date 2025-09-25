

​Un an de conseils avec la ligne Allo Tītī māmā

Tahiti, le 13 octobre 2025 - La ligne d’écoute Allo Tītī māmā de l’association Te Ū o Te Ora fête sa première année.





Un an que 28 bénévoles formées à l’allaitement maternel se relaient tous les jours pour offrir aux nouveaux parents une écoute bienveillante, des conseils et de la réassurance au sujet de l’allaitement maternel. Plus de 120 appels depuis le lancement de la ligne, il y a donc un réel besoin.



Les mamans sont souvent confrontées à des doutes, des questions et des difficultés au quotidien ou au moment de la reprise du travail si précoce. Les bénévoles sont formés en permanence pour les écouter et leur répondre au mieux.



Grâce au soutien des société Vodafone et Allianz, cette ligne a pu voir le jour et perdurer.



Et depuis peu, la Direction de la santé a rejoint l’aventure permettant à l’association de pouvoir communiquer au plus grand nombre et continuer à former les bénévoles.

En cette semaine mondiale de l’allaitement maternel, vous pourrez retrouver Te Ū o Te Ora au Centre de protection infantile (CPI) de Hamuta, mardi 14 et jeudi 16 octobre.



Une grande tétée devrait être organisée le samedi 18 mais le lieu n’a pas encore été défini.



L’allaitement maternel est bénéfique pour les mamans, les bébés et la société.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 13 Octobre 2025 à 17:30 | Lu 598 fois



