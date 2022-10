​Un agenda dense et varié pour le cyclisme local

Tahiti, le 27 octobre 2022 - L’actualité du cyclisme local s’annonce dense, la semaine prochaine avec deux épreuves internationales à Tahiti. Le Tour Tahiti Nui et des Vahine 2022 se dispute du 30 octobre au 5 novembre. Parallèlement, le Aito Tahiti Nui BMX doit se clôturer sur une compétition internationale, dimanche 6 novembre.



La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) s’est donnée beaucoup de travail ces derniers mois pour finaliser les deux événements internationaux qui se chevauchent la semaine prochaine. Le Tour Tahiti Nui et le Tour des Vahine vont se disputer sur les routes de Tahiti et Moorea dès dimanche, avec un prologue sous forme de contre-la-montre individuel sur la piste de Fautaua. Les étapes à suivre se dérouleront ensuite autour de Tahiti sur des parcours variés qui permettront aux rouleurs et aux grimpeurs de s’exprimer sur leur terrain de prédilection. Le Tour fera un passage par Moorea vendredi prochain avec la difficile montée du Belvédère dans le final. L’apothéose de l’épreuve aura lieu samedi prochain sur le front de mer de Papeete. Le niveau s’annonce relevé avec la présence de métropolitains et d’une équipe américaine de San Francisco. Axel Carnier le vainqueur du Tour Tahiti Nui 2019 – la dernière édition en date – et son dauphin Nicolas Breuillard sont de retour pour l’édition 2022. Le premier courre dorénavant pour l’équipe de Pirae avec un autre métropolitain, Julien Trarieux. Le second a rejoint l’équipe de TOR. À noter également le retour d’Eddy Le Roux qui a quitté le fenua il y a quelques mois pour raison professionnelle et qui vient renforcer les Tamarii Punaruu, son club de cœur. Quant aux coureurs californiens, ils sont annoncés de bon niveau. Perspective qui promet de rendre le Tour Tahiti Nui 2022 particulièrement animé. Les meilleurs coureurs locaux devraient également y jouer un rôle intéressant. Dix équipes de quatre coureurs et deux équipes de trois coureurs prendront le départ dimanche, soit un peloton de 46 cyclistes.



Douze féminines sont en outre engagées dans le Tour des Vahine. Pour cette épreuve, les étapes seront plus courtes que celles des hommes et lancées à quelques minutes d’intervalle. Élodie Toufet, qui survole actuellement le cyclisme féminin local, va devoir composer pour la victoire finale avec la Martiniquaise Kelian Julius, très performante aux Antilles. Cinq ou six Calédoniennes prévoient en outre de gonfler le peloton féminin.

Programme du Tour Tahiti Nui et des Vahine

(NB : Les étapes féminines sont plus courtes)



Dimanche 30 octobre : 1re étape

• Contre-la-montre individuel à Fautaua (1,2 km)



Lundi 31 octobre : 2e étape

• Mairie de Pirae-Papenoo-Belvédère Pirae (75 km)

• Contre-la-montre par équipes à Fautaua (16 km)



Mardi 1er novembre : 3e étape

• Mairie de Punaauia-Teahupoo-Mairie de Punaauia (136 km)

Mercredi 2 novembre : 4e étape

• Mairie de Arue-Pueu-Erima (100 km)



Jeudi 3 novembre : 5e étape

• Pointe Vénus-Tautira-Taravao (77 km)

• Contre-la-montre individuel à Taravao (16 km)



Vendredi 4 novembre : 6e étape

• Vaiare-tour de Moorea-Belvédère (84 km)



Samedi 5 novembre : 7e étape

• Circuit sur le front de mer de Papeete (48 km)

​La ‘Aito Tahiti Nui pour promouvoir le BMX L’un des grands axes de travail de la FTC est dédié au développement du BMX depuis quelques années. La piste de Fei Pi sur les hauteurs d’Arue a été aménagée pour cela. Les effectifs se développent doucement mais Teva Bernardino le président de la FTC souhaite accélérer le processus d’autant que localement, les jeunes paraissent avoir un bon potentiel pour la pratique du BMX. Rappelons que c’est une discipline olympique, désormais. Quatre Métropolitains de haut niveau international, Nathanael Dieuaide – co-organisateur de la ‘Aito Tahiti Nui BMX avec la FTC –, Arthur Pilar, Grégoire Quellier Venara et Théo Thouin sont actuellement au fenua pour animer des stages de perfectionnement ouvert aux licenciés de la FTC et à des jeunes des quartiers prioritaires. Mission pour laquelle ils sont épaulés par l’Équatorienne Domenica Azuero et pour laquelle ils œuvrent depuis cette semaine. Le stage doit se poursuivre la semaine prochaine avec des démonstrations assurées par les spécialistes visiteurs, une compétition les mettant en scène le dimanche 6 novembre avec des acteurs locaux du BMX. L’événement devrait donner un coup de projecteur enrichissant pour le développement du BMX tahitien.

