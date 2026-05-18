

​Un Tahitien de 40 ans condamné pour violence conjugale en Maine-et-Loire

Tahiti le 14 juin 2026. Ce sont nos confrères du Courrier de l’Ouest qui ont rapporté cette audience du tribunal correctionnel de Saumur. Un Tahitien de 40 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel vendredi dernier pour avoir frappé sa compagne, militaire originaire de Wallis et Futuna.





La jeune femme, ne se présentant pas à son travail le 2 avril dernier, deux militaires s’étaient rendus à son domicile, trouvant sur place son mari qui expliquait alors que sa compagne était à l’hôpital après une dispute.



Le prévenu n’en était pourtant pas à sa première condamnation "puisqu’il avait été condamné à six mois de prison ferme en 2023 pour des faits identiques", précisent nos confrères. Pourtant, les conjoints ont minimisé les faits à l’audience. Les points de suture à la lèvre ? Une chute dans la salle de bain.



Pourtant, lors de son audition, le Tahitien avait reconnu "avoir pris la tête de sa femme entre ses mains et lui avoir asséné un coup de genou au visage après qu’elle a fouillé dans son téléphone".



Il a été condamné à 15 mois de prison, dont six avec sursis avec exécution provisoire, assortis d’une obligation de travail et de soin. Il a aussi interdiction de se rendre au domicile de la victime en d’entrer en contact avec elle pendant deux ans.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 14 Juin 2026 à 13:06 | Lu 713 fois



