​Un Relay, un meilleur Wifi et de nouveaux chariots à l'aéroport de Tahiti-Faa'a

Tahiti, le 28 mars 2023 - Quelques nouveautés pour les usagers de l'aéroport de Tahiti-Faa'a ont été annoncées mardi matin par Aéroport de Tahiti.

L'annonce a été faite en marge du traditionnel bilan d'activité d'Aéroport de Tahiti pour 2022, l'aéroport de Tahiti-Faa'a prévoit quelques investissements bien visibles pour ses utilisateurs. Première “révolution”, les chariots à bagages vont être renouvelés dans le courant de l'année. Ils étaient vétustes et désormais peu nombreux en raison des vols. Ils arriveront dans le courant de l'année 2023, selon le même principe de gratuité avec déblocage par une pièce de monnaie.



Toujours au titre des investissements pour ses usagers, ADT a modernisé son Wifi. La bande passante a été augmentée, 14 points d'accès supplémentaires ont été déployés, le temps de connexion a été réhaussé à deux heures par jour et par appareil et le Wifi sera bientôt déployé également dans les aérogares de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, ainsi que sur les aires de stationnement des aéronefs à Papeete.



Enfin, l'aéroport de Tahiti-Faa'a accueillera bientôt une boutique "Relay" en face de la zone d'enregistrement domestique. L'arrivée de l'enseigne internationale au sein de l'aéroport de Tahiti-Faa'a est annoncée fièrement par ADT. Celle-ci occupant déjà les travées de bon nombre d'aéroports internationaux dans le monde entier.

