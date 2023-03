​L'aéroport de Tahiti-Faa'a retrouve son trafic d'avant crise

Tahiti, le 28 mars 2023 – Plombée par la crise Covid ces trois dernières années, l'activité de l'aéroport de Tahiti-Faa'a a retrouvé son niveau de fréquentation de 2019 à la fin 2022 et prévoit de le dépasser en 2023. Malgré les recours contre l'appel d'offres pour la concession, ADT fait le point sur ses investissements.



Toujours concessionnaire de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, l'exploitant Aéroport de Tahiti (ADT) a dressé mardi matin son traditionnel bilan d'activité de l'année écoulée. Des chiffres particulièrement intéressants à analyser depuis la crise Covid de 2020, avec une année 2022 qui est apparue “incontestablement comme celle de la reprise du trafic aérien”, dixit le directeur général d'ADT, Jean-Michel Ratron. Chiffres de 2022, perspectives de trafic aérien pour 2023, investissements malgré le contentieux sur la concession aéroportuaire, nouveaux services pour les voyageurs… L'activité de l'aéroport international reste un élément clé d'une économie polynésienne majoritairement portée par le tourisme.



Retour à 2019



Sur le trafic international, le nombre de passagers passés par l'aéroport de Tahiti-Faa'a en 2022 rejoint les niveaux d'avant crise. Pas moins de 637 000 passagers internationaux ont été recensés l'an dernier. Le trafic international remonte ainsi à 90% du niveau de 2019. Après un démarrage timide, l'année 2022 a été vraisemblablement portée par le syndrome du “revenge travel” pour terminer au-dessus des standards d'avant crise Covid. Sur le tarmac, les effets conjugués de l'augmentation des fréquences d'Air France et United Airlines, l'arrivée de Delta en décembre, l'ouverture de la ligne d'Air Tahiti Nui vers Seattle, le redémarrage d'Auckland et celui de Rarotonga ont porté une desserte internationale encore pénalisée par les fermetures des lignes vers Tokyo, l'île de Pâques et le Chili. Tokyo qui devrait reprendre en fin d'année. L'Amérique du Sud qui reste en standby.



Côté domestique, le flux de passagers a moins été impacté par la crise Covid. On dénombrait 767 000 passagers en 2022, soit 2% de plus qu'avant crise en 2019. Au total, cela porte la fréquentation de l'aéroport de Tahiti-Faa'a à 1,4 million de passagers en 2022. C'est 95% du trafic d'avant crise Covid. Et sur la base d'une progression en fin d'année dernière, les perspectives pour 2023 sont orientées à la hausse : 1,6 million de passagers attendus cette année. Là encore, les raisons sont multiples. Il y a l'extension de la desserte de Seattle vers Paris, le maintien des cinq fréquences hebdomadaires d'Air France et United Airlines, la montée en puissance à trois rotations vers Auckland pour Air New Zealand et le retour de Delta attendu fin octobre. Côté domestique, l'arrivée d'Air Moana va permettre 98 000 sièges supplémentaires (+15%) et la flotte d'Air Tahiti promet également de se renforcer.



Investir ou attendre…



Côté investissements, ADT se retrouve toujours suspendue aux recours contre la procédure d'attribution de la concession aéroportuaire. Actuellement, le pourvoi déposé par Vinci contre l'annulation de la dernière procédure d'attribution par le tribunal administratif de Papeete est entre les mains du Conseil d'État. “L'instruction est terminée depuis vendredi”, affirme Jean-Michel Ratron. “Selon nos avocats, le Conseil d'État met habituellement entre quatre et six semaines à se prononcer sur ce type de recours.” Pour autant, quelques investissements reportés notamment pendant la crise Covid et contenus dans le cahier des charges de la concession aéroportuaire ont été planifiés par ADT. C'est le cas de travaux de rénovation de chaussées sur les aires aéronautiques, du réagencement de la zone d'enregistrement domestique avec l'arrivée d'Air Moana, d'opérations sur des bâtiments industriels, de remise en état des voiries et trottoirs au niveau du parking fret…



Dans les trois aéroports du Pays de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, gérés jusqu'au 31 décembre prochain par ADT, un co-financement État-Pays prévoit également la réfection de la piste et de la plateforme de stationnement des appareils de l'aérodrome de Raiatea, ou la réfection de la piste de Rangiroa. Deux opérations prévues aux troisième et quatrième trimestres 2023, qui ne nécessiteront pas de fermetures des aéroports. Enfin, comme en 2022, ADT a sollicité l'État pour obtenir l'autorisation de lancer la rénovation imminente de la salle d'embarquement domestique, dans le cas où la procédure d'appel d'offres pour la concession serait relancée, ainsi que des travaux côté pistes pour augmenter de 50% la capacité de stationnement des avions de ligne domestique limitée aujourd'hui à huit places. “On a un retour de principe positif de l'État”, précise Jean-Michel Ratron.