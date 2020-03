​Un PC de crise économique installé au Sefi

Tahiti, le 28 mars 2020 – Logé dans les locaux du Sefi à Papeete, un PC de crise économique a été mis en place pour répondre aux questions des professionnels dont l’activité est touchée par le confinement et instruire les demandes d’aides exceptionnelles décidées par le gouvernement. Numéro vert : 444 200.



Après le PC de crise sanitaire dans les anciens locaux de TNAD, c’est au tour d’un PC de crise économique de voir le jour dans locaux du Sefi en centre-ville de Papeete. Ouvert jeudi, le « poste de commandement » doté d’une trentaine d’agents volontaires a reçu vendredi matin la visite du président Edouard Fritch et du vice-président Teva Rohfritsch, guidés par la ministre du Travail Nicole Bouteau. L’occasion pour les médias de pénétrer dans cette nouvelle structure de crise centralisant les demandes des professionnels impactés par les effets économiques du confinement.



Concrètement, le PC de crise économique comporte une antenne de la Direction générale des affaires économiques, une antenne de la Direction des impôts et des contributions, un lien avec la CCISM, un autre avec la CPS et surtout une armée d’opérateurs chargés de répondre aux questions des chefs d’entreprises et patentés, ou d’instruire à la hâte les procédures d’aides exceptionnelles pour l’emploi annoncées par le Pays. De jeudi matin à vendredi matin, le numéro vert mis en place pour joindre le PC crise –le 444 200- avait été contacté près de 200 fois. Principales questions : Quand sera mis en place le revenu de solidarité exceptionnel et comment en bénéficier ? Ou encore comment bénéficier des reports d’impositions et de cotisations patronales ?



Le RSE prévu pour mardi



Pour ce qui concerne le revenu de solidarité exceptionnel, permettant le versement de 100 000 Fcfp aux salariés et aux patentés en cas de suspension du contrat de travail ou de l’activité liée au confinement, la ministre du Travail a indiqué que le gouvernement travaillerait ce week-end à élaborer les arrêtés d’application nécessaires à la mesure. Le conseil des ministres de lundi devrait acter les arrêtés, pour une publication au Journal officiel lundi soir et une entrée en vigueur effective du dispositif dès mardi matin. Le ministre promet une communication détaillée mardi pour expliquer précisément les modalités de fonctionnement de cette aide.



Selon les premiers éléments annoncés par le gouvernement, le dispositif sera basé sur les déclarations des chefs d’entreprises pour leurs salariés et sur celles du patentés pour les non salariés. Pour plus de rapidité dans le versement de ce revenu, les contrôles ne seront pas effectués a priori mais a posteriori. Attention donc aux tentatives de fraudes, le risque étant de se voir réclamer une aide versée indûment. Enfin, il reviendra aux deux budgets des régimes des salariés et des non-salariés de la CPS, qui viennent d’être abondés par le dernier collectif budgétaire, de verser la précieuse dotation de 100 000 Fcfp.