​Un Fare Manihini flambant neuf sur le front de mer

Tahiti, le 19 juillet 2020 – Les nouveaux locaux du Fare Manihini, l'espace dédié à l'accueil des touristes en Polynésie, ont été inaugurés vendredi en fin de journée. Situé quartier du commerce sur le front de mer de Papeete, ce nouvel office du tourisme ouvre ses portes au moment même où reprennent les vols commerciaux internationaux vers le fenua.



Avec quelques mois de retard liés à l'épidémie de Covid-19, l'inauguration du Fare Manihini s'est faite vendredi dans un parfait timing. L'ouverture officielle des locaux d'accueil des visiteurs de cet office du tourisme sur le front de mer de Papeete a conclu une semaine cruciale pour le tourisme polynésien, marquée par le retour des vols commerciaux internationaux vers le fenua. "Une semaine symbolique", a relevé le nouveau directeur de Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin.



Après deux ans dans des locaux temporaires constitués d'un chapiteau installé sur le parking jouxtant la place Vaiete, le Fare Manihini est désormais doté d'installations dignes de ce nom sur un emplacement de choix. Dans les locaux de l'ancienne agence Socredo, sur le fronton du quartier du commerce, l'espace de 135 mètres carrés est pour moitié dédié exclusivement et à l'information touristique avec un comptoir d'accueil doté six conseillers, une salle de détente avec wifi et une boutique.



Promotion du tourisme domestique, organisation d'évènements locaux comme le Tere Faati, accueil des croisiéristes, assistance aux touristes à Papeete… Comme l'a expliqué Jean-Marc Mocellin, le Fare Manihini est l'un des meilleurs outils de Tahiti Tourisme pour la promotion du tourisme domestique. "Cela fait plusieurs années maintenant que ce tourisme local a trouvé toute sa place parmi les acteurs et la population et cela s’est confirmé par ces temps de crise où dès la sortie du confinement, cela nous a permis ré-amorcer l’activité touristique avec la réouverture des vols Air Tahiti vers les îles."



"Covid-prepared"



Présent pour cette inauguration, le président du Pays a saisi l'occasion pour faire le point sur la réouverture de la Polynésie au tourisme international. "Nous ne faisons pas le choix du tout sanitaire ou du tout économique. Nous avons fait le choix d’un Pays qui met tout en œuvre pour sauver son économie tout en protégeant la santé des Polynésiens", a déclaré Edouard Fritch. "Oui le risque Zéro n’existe pas mais notre Pays, notre destination est 'Covid prepared'. Elle s’est préparée. Elle est préparée. Il nous faut apprendre à vivre avec ce risque tout en gardant notre authenticité et notre tradition d’accueil." Le président du Pays qui a défendu une nouvelle fois les conditions d'entrée et de désjour des touristes du fenua avec le double test et la plateforme "Etis" de suivi des voyageurs.



Mais cette inauguration était aussi l'occasion, pour le président du Pays comme pour le directeur de Tahiti Tourisme, de saluer le travail des acteurs publics et privés du secteur touristique, "mobilisés comme jamais pour être au rendez-vous de cette réouverture touristique de la Polynésie".