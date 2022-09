​Ueva Hamblin aussi entre au Tavini

Tahiti, le 12 septembre 2022 – Le maire délégué de Tautira, Ueva Hamblin, a lui-aussi rejoint le Tavini la semaine dernière, a confirmé dimanche soir le député Tematai Le Gayic sur le plateau de TNTV.



Après Putai Taae samedi, l'information sur l'arrivée d'un autre maire de Tahiti au Tavini bruissait ce week-end. Elle a été confirmée dimanche soir sur le plateau de TNTV par le député indépendantiste Tematai Le Gayic : “La semaine dernière, nous nous sommes déplacés à Tautira pour rencontrer tāvana Hamblin, qui souhaite également entrer au Tavini huiraatira pour le même principe. C’est-à-dire atteindre la pleine souveraineté.” Selon plusieurs autres sources au Tavini, Ueva Hamblin, le maire délégué de la petite commune Tautira a effectivement rejoint le parti bleu ciel.



“Ueva Hamblin n'a jamais été au Tapura Huiraatira”, a tenu à rappeler lundi le président du Pays, Édouard Fritch, relativisant ces départs ou prises de distance de certains tāvana avec le parti majoritaire. "Sonia qui ?", a même raillé le président du Pays à propos du départ de Putai Taae et de sa compagne la maire de Papara ce week-end. “Je prends ça avec beaucoup de philosophie. Je ne vois pas de raisons qui puissent étayer le fait qu'ils nous quittent.” Sur le tāvana de Punaauia également, dont les élus au conseil municipal s'interrogent actuellement sur leur positionnement pour 2023, le président du Tapura a balayé d'un revers de main. “Ils sont libres. Les gens sont libres. Je ne vais aller me prostituer. Je ne vais pas aller marchander, ce n'est pas mon genre.”



