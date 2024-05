​Trois pirogues chavirées à Moorea : une personne décédée, 16 personnes secourues

Tahiti, le 16 mai 2024 - Le Centre de coordination de sauvetage aéromaritime en Polynésie française (JRCC Tahiti) a reçu mercredi à 18h46, un appel téléphonique d’une personne à terre qui relayait l’information d’une pirogue V6 retournée avec cinq personnes à la mer dont une personne en arrêt cardio-respiratoire.



Le navire de pêche “Maggy 4”, alerté par le rameur rentré à la nage pour chercher de l’aide, s’est rendu immédiatement sur zone pour porter secours aux naufragés localisés à proximité de la passe de Afareaitu au sud-est de l’île de Moorea.



Le JRCC Tahiti a émis immédiatement un message Mayday Relay sur les ondes radio et complété le dispositif de secours maritime en engageant les moyens pompiers de Haapiti et Paopao ainsi qu’un moyen nautique de la police municipale de Moorea.



Le dispositif maritime a ensuite été renforcé par l’engagement de l’hélicoptère Dauphin inter-administration des Forces armées de Polynésie française (FAPf), ainsi que l’engagement d’un Véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) des pompiers de Moorea et d’une patrouille terrestre de la brigade de gendarmerie de Moorea-Maiao.



À 19h09, le JRCC Tahiti recevait l’information d’une seconde pirogue V6 en difficulté, puis à 19h33 d’une troisième pirogue en difficulté, totalisant ainsi 17 personnes en difficulté en mer. L’opération de secours durera jusqu’à 21h05, heure à laquelle le JRCC Tahiti confirmait la mise en sécurité à terre de l’ensemble des personnes impliquées.



Le bilan final fait état d’un homme décédé des suites d’une noyade et de 16 personnes secourues et prises en charge au Centre hospitalier de Moorea pour des blessures légères.