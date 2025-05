​Trois piliers de la société en chiffres

Tahiti, le 30 avril 2025 – L’ISPF a réalisé trois dépliants consacrés aux familles, aux matahiapo de plus de 65 ans et aux jeunes de moins de 18 ans dans la continuité du recensement de la population de 2022. L’occasion de passer à la loupe les chiffres-clés de l’évolution de la société polynésienne.





Dans la continuité du recensement de la population mené en 2022, l’Institut de la statistique de la Polynésie français (ISPF) vient de publier trois dépliants consacrés aux familles, aux jeunes et aux matahiapo qui mettent en lumière des chiffres-clés utiles à tous, et notamment aux pouvoirs publics.



​Des familles complexes

Le mode de vie des familles est passé à la loupe. Les ménages complexes – qui ne sont pas composés d’une seule personne ou d’une seule famille – représentent 22 % des ménages polynésiens et 40 % de la population. Un adulte sur quatre est marié et trois quarts des couples vivent avec des enfants. La taille des ménages continue toutefois de diminuer, passant de 3,5 personnes par ménage à 2,3. Les ménages de personnes seules sont en augmentation, passant de 15 % lors du précédent recensement de 2017 à 18 % en 2022. Une situation qui s’amplifie avec l’âge, de 20 à 59 ans pour les hommes, et à partir de 60 ans pour les femmes, en sachant qu’un quart des femmes de 80 ans vivent seules dans leur logement. Les maisons individuelles restent le type d’habitat majoritaire, mais la part de personnes résidant en logement collectif est en augmentation (de 7 % en 2017 à 9 % en 2022). Les logements collectifs sont majoritairement situés dans les îles du Vent, où ils hébergent 15 % des ménages. Plus de sept ménages sur dix sont propriétaires, plus fréquemment en logement individuel (77 %) que collectif (31 %). La connexion à internet est plus fréquente : elle a gagné 27 points en une décennie.



D’un point de vue socio-professionnel, un quart des ménages est composé d’un employé ou d’un ouvrier. En parallèle, 5 % des ménages sont à dominante cadre, tandis que les inactifs représentent 8 %. Les niveaux de diplômes varient selon le type de ménage : 37 % des membres de ménage complexe ne sont pas diplômés contre seulement 24 % des personnes en couple sans enfant. L’âge est un autre facteur : entre 20 et 39 ans, 21 % des personnes sont diplômées de l’enseignement supérieur, alors qu’au-delà de 80 ans, elles ne sont que 8 %.



​10 % de seniors

D’un point de vue statistique, les seniors correspondent aux personnes âgées de 65 ans et plus. Leur part est en augmentation, soit 10 % de la population (28 000 personnes), contre 7 % il y a dix ans. Entre 2012 et 2022, l’espérance de vie s’allonge de 78 à 79 ans pour les femmes et de 73 à 75 ans pour les hommes. Les projections à l’horizon 2040 tablent sur une augmentation à 25 % de la part d’individus de 60 ans et plus.



Le taux d’emploi décroît rapidement après 55 ans, mais 6 % des seniors sont en situation d’emploi, principalement à leur compte : un senior sur trois tient son propre commerce ou entreprise. Contrairement aux jeunes actifs qui sont 77 % à occuper des emplois salariés, ils ne sont que 44 % parmi les seniors actifs. Côté santé, une personne âgée sur huit est en situation de handicap. Les maladies de l’appareil circulatoire constituent la cause de décès la plus fréquente (un quart des décès en 2018). Chez les femmes, la mortalité par tumeurs est supérieure.



​Des jeunes moins nombreux

À l’inverse des seniors, la part des jeunes de moins de 18 ans continue de baisser, soit 25 % de la population en 2022 (70 800 personnes) contre 29 % en 2012 et 40 % en 1996. Le nombre de jeunes scolarisés atteint 84 % à 17 ans, avec des disparités selon les archipels (90 % aux Australes et îles du Vent, 76 % aux Tuamotu-Gambier). C’est d’ailleurs dans cet archipel que la part des mineurs scolarisés dans une autre île que celle de résidence est, de loin, la plus élevée (62 %). Les lycéens vivent majoritairement chez leurs parents (66,9 %) et en foyer ou internat (12 %). Les activités sportives et artistiques extra-scolaires occupent une place importante dans le quotidien des élèves de terminale.



Sur le plan de la santé, un jeune sur quatre est en situation d’obésité. En 2024, 110 jeunes mineurs sont en situation d’handicap avec un dossier instruit à la Cotorep. Les familles se composent majoritairement de deux enfants (36 %), d’un enfant (26 %) ou de trois enfants (21 %), suivies des familles de quatre enfants et plus (18%). Enfin, comme en 2012, 6 % des enfants vivent dans une famille monoparentale. Les données complètes sont disponibles

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 30 Avril 2025 à 17:36 | Lu 597 fois