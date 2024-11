​Trois jours de rencontres au salon du livre des Marquises

Nuku Hiva, le 26 novembre 2024 - Le salon du livre des Marquises a débuté mardi matin à Taiohae. Pendant trois jours, rencontres, lectures ludiques et visites scolaires seront au programme de cette 5e édition.



Organisé sous le préau qui surplombe la Maison pour tous de Taiohae par l’association culturelle Paevii de Nuku Hiva en partenariat avec l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), le 5e salon du livre de Nuku Hiva a ouvert ses portes mardi matin et s’achèvera vendredi soir.



L’événement va permettre à la population marquisienne de découvrir les dernières productions locales, certaines métropolitaines, mais il va surtout permettre de rencontrer, d’échanger, de prendre conseil auprès des écrivains et des éditeurs présents et bien entendu d’acheter des livres.



“La majorité des auteurs présents sont des auteurs polynésiens, ou qui vivent depuis longtemps en Polynésie”, explique Franck Loubet, président de l’association Paevii. “Nous souhaitons, à travers le salon, qu’ils nous montrent leurs univers et surtout qu’ils rendent évident le fait qu’il y a des choses à dire, à écrire sur le monde polynésien, sur son histoire et sur sa société d’aujourd’hui. Ce salon est un vrai plus pour les populations locales, qui n’ont pas besoin de se déplacer à Tahiti pour avoir accès à cette diversité d’ouvrages qui pour certains sont très récents.”



D’autre part, les intervenants de l’association Paevii ont choisi de mettre la jeunesse locale au cœur du salon du livre en organisant chaque matin de nombreux ateliers pour les écoliers, les collégiens et les lycéens de Nuku Hiva autour des auteurs et de leurs dernières œuvres.