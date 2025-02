​Trois chauffeurs de bus positifs aux stupéfiants

Tahiti le 11 février 2025. Trois nouveaux chauffeurs de bus ont été contrôlés positifs aux stupéfiants. L'un d'entre eux est un chauffeur de bus scolaire.





La semaine passée, la police nationale faisait état de contrôles menés sur les bus de Papeete et Pirae, plusieurs infractions avaient été relevées dont un contrôle positif aux stupéfiants sur un chauffeur.



Cette semaine, c’est la gendarmerie qui a procédé à ces mêmes contrôles hors zone urbaine donc, et le constat est encore plus grave.



Ces opérations de contrôle des bus ont été menées sur l’ensemble du territoire, aussi bien dans les Îles du Vent que dans les Archipels. Ces contrôles ont eu lieu aux abords des établissements scolaires ainsi que sur les différents itinéraires empruntés par les bus, en fonction de leurs horaires, qu'il s'agisse de transports scolaires ou de lignes régulières.



Ainsi, 82 bus ont été contrôlés. Trois chauffeurs ont été dépistés positifs aux stupéfiants, dont 2 sur des lignes régulières et 1 en transport scolaire.