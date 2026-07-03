

​Tresser et composer pour créer du lien

Tahiti, le 21 juillet 2026 – Ambiance festive et colorée au Heiva i Mataiea, où sept quartiers ont rivalisé de technicité et de créativité lors des concours de la plus longue couronne et de la plus belle composition de fruits locaux. Deux rendez-vous parmi tant d’autres jusqu’au 2 août, l’objectif étant de rassembler petits et grands dans un esprit de partage et de cohésion.





Ouvert depuis une semaine, le Heiva i Mataiea comprend à la fois des baraques foraines et un programme d’animations en journée comme en soirée. Ce mardi matin, le chapiteau de Tehoro était en effervescence à l’occasion des concours de la plus longue couronne et de la plus belle composition de fruits locaux. Les représentants de sept quartiers ont mis du cœur à l’ouvrage, encouragés par Clotilde Ateo, alias Yéyé, présidente de l’association Taurua no Vaiuriri en charge de l’organisation de l’événement en partenariat avec la commune de Teva i Uta.



Les deux défis du jour

“Dimanche, c’était le concours de la plus belle couronne de tête et de cou. Aujourd’hui, l’association offre une journée aux manèges pour les enfants de 3 à 17 ans. À côté, nous avons lancé aux quartiers deux défis de tressage et de composition. Ils s’appuient sur le savoir-faire de chacun et ça permet aux plus jeunes d’apprendre”, remarque la responsable en lien avec les objectifs de ce rassemblement annuel, tant sur le plan culturel que social. “Le thème de cette année pour notre Heiva, c’est l’amour. On est dans cette démarche de partage et de solidarité entre les quartiers. Chaque activité vient renforcer la cohésion entre nous”, poursuit-elle.



En amont, chaque équipe s’était mobilisée pour la cueillette des fleurs, des feuillages et des fruits dans les quartiers. Sur place, les participants n’ont eu que deux heures pour réaliser leurs créations sous le regard d’un jury mystère parmi les spectateurs. Pour la couronne, les principaux critères étaient la longueur, bien sûr, mais aussi les techniques utilisées. Pour la composition, il s’agissait davantage de l’originalité et de la diversité.





​“Joie et partage, tout ce qu’on adore !”

De retour au Fenua pour les vacances, Pota s’est prise au jeu avec beaucoup d’enthousiasme et une pointe de nostalgie : “On était plusieurs à tresser avec les taties, les cousines et les voisines. Ça me fait du bien de vivre ce heiva et de renouer avec ma culture. Je suis contente d’être là !”. Pour la référente du quartier Vaioaha, les enjeux dépassent ceux du concours. “Nous n’étions pas représentés depuis quatre ans. C’était important de revenir participer avec tout le monde. Ça permet aux grands-parents et aux parents de transmettre aux enfants et aux petits-enfants. On passe vraiment de bons moments ensemble. On voit que tout le monde s’est donné la main et a voulu faire de son mieux. Ce ne sont pas vraiment les prix qui nous intéressent : l’essentiel pour nous, c’est de participer”, insiste Patricia Raiarii.



Certaines couronnes n’étaient pas loin de couvrir l’entièreté du chapiteau. De même, les compositions les plus imposantes ne sont pas passées inaperçues. C’est le cas de celle du quartier Vaiteraa, qui a choisi d’y intégrer un jeune pied de bananier, et dont les fruits de la passion coupés en deux faisaient appel à d’autres sens. “On est vraiment fier du résultat”, confie Taoahere Pihaatae, l’une des référentes. Même verdict pour l’autre création en lice : “Ce sont deux mamans qui ont tressé notre plus longue couronne d’une seule traite, essentiellement avec des ‘autī à la façon d’un lei. Bravo à elles ! On félicite tous les quartiers qui ont participé aux concours. Ce n’est que de la joie et du partage. Ça met de l’ambiance pendant le heiva, tout ce qu’on adore !”



Les lauréats et les “coups de cœur” devaient être annoncés le soir-même à l’occasion d’un tournoi de tū’aro mā’ohi, après présentation des créations à la population.













Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 21 Juillet 2026 à 16:25 | Lu 218 fois



