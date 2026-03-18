

​Transport scolaire : réorganisation en bonne voie à Mahaena

Tahiti, le 14 avril 2026 - Suite aux inquiétudes formulées par les parents concernant la réorganisation du transport scolaire des élèves du premier degré dans les vallées de Faarahi et Faaiti, la municipalité et le nouveau transporteur annoncent des améliorations. La commune associée de Hitia’a est également concernée.





Lundi, la rentrée a été quelque peu mouvementée à Mahaena et Hitia’a. L’annonce tardive par la municipalité de certains changements concernant le ramassage des élèves du premier degré à destination des écoles Faretai et Momoa a suscité l’inquiétude, voire le mécontentement des parents concernés.



Ce mardi matin, devant l’école Faretai, certains d’entre eux étaient encore en attente de précisions. “Personnellement, j’ai appris hier (lundi, NDLR) que les enfants devaient venir carrément au bord de la route pour attendre le bus. On a pris l’habitude que le bus vienne dans le quartier, et maintenant ça change ? Pour certains parents, ça pose problème d’aller jusqu’à la route de ceinture. Ce n’est pas très sécurisé, ni pratique quand il pleut”, remarque une maman de deux élèves de 5 et 7 ans.



​Un changement communal

Une représentante de l’association des parents d’élèves (APE) s’est entretenue avec la directrice à ce sujet : “Les parents n’ont pas été informés qu’il y aurait un changement, sauf ceux qui ont vu sur Facebook. Ce ne sont plus les bus de la commune, mais un prestataire privé via la DGEE. Dans ces deux vallées de Faarahi et Faaiti, il y a énormément de parents qui n’ont pas de moyen de transport. Pour les plus petits, ça peut vraiment faire de longs trajets à pied avec le risque de rater le bus.”



La reprise du transport scolaire par RTCT (Tere Tahiti) est intervenue à la demande de la commune. “Nous avons des problèmes d’entretien avec des pièces compliquées à obtenir. Nos bus demandent à être remplacés”, précise le maire délégué de Mahaena, Abel Teihotu. “Pour la rentrée, ce n’était pas au point. Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre et nous avons eu confirmation que les bus allaient dans les quartiers. Il reste à s’améliorer sur les horaires pour éviter que les élèves arrivent en retard comme ce matin.”



Une élue a fait le voyage ce mardi matin pour s’assurer que la transition était en bonne voie. “Nos convoyeurs ont guidé les nouveaux chauffeurs. Ce sont des bus confortables et climatisés, et nous sommes en train de mettre à jour la liste des enfants. On comprend le mécontentement des parents et on s’excuse pour les désagréments : il y a eu un quiproquo par rapport aux informations. On tiendra bientôt une réunion avec l’APE pour faire un point sur ce nouveau fonctionnement”, indique Tiare Vahine, sixième adjointe au maire de Hitia’a o te Ra.



​“On va s’adapter”

Sollicité quelques jours avant la rentrée, le transporteur s’est mobilisé au pied levé pour assurer la reprise. “Mon responsable est parti sur place lundi pour voir si nos bus pouvaient passer et manœuvrer. On nous a confirmé que c’était bon et on a donné le feu vert. Maintenant, il faut le temps d’apprendre à connaître les enfants et les maisons. C’était le premier jour et on va s’adapter. C’est toute une réorganisation en sachant que les bus qui gèrent cette zone s’occupent aussi du collège de Hitia’a, du Sacré-Cœur et du lycée. Dans les jours qui vont arriver, ça va aller mieux, même au niveau des horaires”, rassure Xavier Chung Sao, directeur de production. À Hitia’a o te Ra, la société a déjà procédé à la reprise du ramassage scolaire des élèves du primaire de Tiarei et Papeno’o il y a quelques années pour les mêmes motifs.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 14 Avril 2026 à 16:29 | Lu 331 fois



