​Transport maritime. L'autorité de la concurrence autorise la reprise du Mareva Nui par le groupe Martin

Tahiti le 12 juin 2023 - L'Autorité de la concurrence a autorisé vendredi dernier le rachat de la société Transport maritime des Tuamotu-ouest (TMTO), armateur du Mareva Nui, par SAS Société de navigation polynésienne (SNP).



L’Autorité polynésienne de la concurrence a fait connaître vendredi dernier sa position favorable dans le cadre de la reprise par la SAS Société de navigation polynésienne

(SNP) du groupe Martin, de la société Transport maritime des Tuamotu-ouest (TMTO).

L’opération consiste en l’acquisition de la totalité des parts sociales de la société TMTO

(soit 1 500 parts) détenues par Wiriamu Richmond. À l’issue de l’opération, la SAS SNP détiendra le contrôle exclusif de la société.



La SNP est déjà active dans le transport maritime interinsulaire de marchandises et de passagers, ainsi que dans la vente de biens en Polynésie française. Elle détient ainsi deux navires en activité, acquis en 2014 dans le cadre d’une procédure collective de la société de transport insulaire maritime (STIM) : Le Hawaiki Nui qui opère entre Tahiti et les Iles Sous-le-Vent avec Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora Bora et qui sera remplacé par le Hawaiki Nui 2 dont l’exploitation est prévue pour le 1er trimestre 2025 et le Nuku Hau, qui opère entre Tahiti et les Tuamotu centre. La SNP a également acquis un nouveau navire, le Hava’i qui a fait son voyage inaugural le 7 juin dernier.



Le capital de SNP est détenu à près de 100 % par la SCP Emar, société holding n’ayant pas

d’activité propre, qui est elle-même détenue par diverses personnes physiques, notamment les consorts Martin, Solari, Rouleau et Fourcade, chacun à hauteur de [20-30] % du capital et des droits de vote. Ces différents groupes d’actionnaires correspondent aux différentes branches familiales issues du fondateur du groupe Martin.



Dans son accord donné vendredi, l'Autorité de la concurrence estime que “l’augmentation de la part de marché de la nouvelle entité ne devrait pas avoir d’impact sur la situation concurrentielle, sauf à améliorer le service de transport des parties au bénéfice des clients”.

L’Autorité estime de plus que l'opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux et horizontaux sur les marchés du transport

maritime interinsulaire de marchandises.

La société Emar poursuit son ouverture En acquérant TMTO, la SCP Emar continue de s'ouvrir à d'autres expériences financières puisqu'elle détient déjà majoritairement les filiales SNP, la STP-Multipress, les Assurances De Tahiti, Mori Pata, les sociétés civiles Hopa, Punamar 2, et Chilmar et Solovem. À côté d’Emar et de ses filiales, les consorts Solari, Fourcade, Rouleau, Martin et la société Emar détiennent également la Brasserie de Tahiti.



La Brasserie est aussi au capital de nombreuses filiales dans lesquelles elle détient des participations contrôlantes comme la société Service distribution assistance, Jus de fruits de Moorea, Manutea Tahiti, Plastiserd – qui détient elle-même Tahiti Access, Tahiti Sign et Polynésie Froid –, La Cave de Tahiti, Morgan Vernex, Tahiti Easy Drink, Pearl Resorts of Tahiti, Hinano Hawaii Inc., Polynesian Life Style, les sociétés civiles Teporifaaite et Hinarue 2, et la société d’assistance et de services internes (SASI).

