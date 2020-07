​Trafic d’ice : un Brésilien mis en examen et écroué

Tahiti, le 13 juillet 2020 - Un Brésilien a été arrêté le 7 juillet dernier à Taravao sur mandat d’arrêt. Présenté devant un juge d’instruction vendredi matin, il a été mis en examen pour trafic d’ice et placé en détention provisoire.



Un trentenaire, détenteur de la nationalité brésilienne, a été interpellé mercredi matin à Taravao. L’homme, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, a ensuite été présenté devant le juge d’instruction en charge d’une information judiciaire ouverte en mai 2019 pour trafic de stupéfiants.



Mis en examen au terme de son arrestation mardi, l’homme avait demandé que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) soit différée. Il a donc de nouveau été présenté devant le JLD vendredi matin et placé en détention provisoire.



Cette affaire avait démarré en mai 2019, lorsque deux américaines, soupçonnées d’avoir fait office de mules, avaient été placées en garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de Papeete. Les deux femmes avaient été relâchées, mais l’enquête avait discrètement continué.