​Toute la puissance des hīmene à Mahina

Tahiti le 19 septembre 2023 - Le 21 octobre prochain se déroulera la 7e édition du Ta’urua hīmene à la pointe Vénus à Mahina. Une journée pour célébrer les chants polyphoniques polynésiens.



Toute la force du hīmene réunie sur une seule journée à la pointe Vénus. C’est le pari festif que représente chaque année l’organisation du Ta’urua hīmene. Une façon de rendre hommage à cet art et aux groupes qui, une fois le Heiva passé, retournent pour beaucoup dans l’anonymat avant de pouvoir remonter sur scène, un an après.



Le samedi 21 octobre, plus de 500 chanteurs mettrons à l’honneur la beauté et la diversité de nos hīmene sur le site magique de la pointe Vénus à Mahina. L’édition 2023 regroupe huit pupu hīmene : Tamari’i Mahina, Reo Papara, Taru’u, Nuna’a Rurutu, Tamari’i Teahupoo, O Faa’a, Tamariki Rapa et Tahiti Choir School. Ils seront présents dès 16 heures sur le site de la pointe Vénus pour répéter et offrir un concert de qualité à partir de 17 heures.



Le Ta’urua hīmene est un événement familial qui accueille toutes les générations, aussi bien parmi les artistes que parmi les spectateurs. Il est également gratuit, le public est invité à venir avec un pēue pour s’installer confortablement sur le site et admirer la puissance vocale des chanteurs.

Le rū’au à l’honneur Cette 7e rencontre sera dédiée au rū’au, ces chants avec une mélodie bien spécifique et lente, au cours desquels les membres des groupes, qui chantent en posant un doigt sur la bouche, doivent faire ressortir trois à six voix différentes. Le hīmene rū'au est la forme la plus ancienne des chants non accompagnés. La thématique portera les spécificités du hīmene rū’au, telles que les voix, la mélodie et le rythme, qui seront expliquées à chaque transition entre deux groupes par Myrna Tuporo et Dayna Tavaearii.



Les groupes ont, de plus, été invités à choisir un deuxième chant parmi le ‘ute paripari, le ute ārearea, le pata’uta’u et le himene ‘aia. Enfin, un hīmene ‘āmui, écrit et composé par Myrna Tuporo, sera interprété, en clôture du concert par l’ensemble des groupes.



Pour les profanes, Myrna Tuporo et Danya Tavaearii accompagneront le public pour expliquer les chants et les rythmiques.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 19 Septembre 2023 à 18:33 | Lu 220 fois