

​Tout le palmarès de la semaine de la Presse et des Médias dans les écoles

Tahiti le 29 avril 2026. A l’occasion de la 37e édition de la semaine de la Presse et des Médias dans les écoles, de nombreux établissements scolaires du Fenua se sont investis dans les différents concours possibles ; concours d’articles mais aussi concours de unes. Voici tous les résultats





Les concours organisés par la DGEE (Direction Générale de l'Education et des Enseignements) avec la société « Fenua Communications » en tant que partenaire privilégié, a cette année encore tenu toutes ses promesses.



Ce concours qui s’adresse à tous les élèves des écoles, collèges et lycées de Polynésie française, a rendu son verdict la semaine dernière par des jurys composés de professionnels des médias, d’enseignants et de représentants de la DGEE.



Les élèves avaient, pour le côté rédaction, le choix entre la rédaction d’un article qui informe ou un article qui commente l’actualité.



PALMARÈS DES CONCOURS SPME 2026 maj1604.pdf (599.27 Ko)



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 29 Avril 2026 à 17:42 | Lu 187 fois



