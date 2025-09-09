

​Tournée d’information des maires à Paris

Tahiti, le 1er octobre 2025 - Les maires de Polynésie française continuent leur tournée française pour obtenir un élargissement de leurs compétences.





Une délégation de tāvana s’est rendue pendant deux semaines à Paris pour “expliquer le bien fondé des avancées proposées par la proposition de loi organique tendant à modifier le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française”.



L’enjeu de la proposition de loi portée par Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch est de faciliter l'intervention des communes dans certains domaines relevant normalement du champ de compétence du Pays. Lors de l’examen de ce texte en séance plénière à l’assemblée de la Polynésie française, la majorité s’était déjugée sous l’impulsion de Moetai Brotherson, opposé à cet élargissement des compétences en faveur des communes au motif que les dispositions statutaires actuelles fonctionnaient très bien.



À Paris, la délégation a ainsi pu rencontrer et répondre aux interrogations de ses interlocuteurs et évoquer les évolutions proposées, qui, selon un communiqué envoyé ce mercredi par le Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF), “répondent aux besoins des populations éloignées de Tahiti ; répondent aux appels des maires exprimés depuis plus de dix ans ; viennent en aide au Pays qui n’arrive pas ou ne veux pas répondre, sur tout le territoire, aux besoins de la population ; permettent aux maires d’initier, en respectant la réglementation du Pays, des actions selon les besoins exprimés dans chaque territoire au plus près des populations ; ou encore permettent une discussion avec le Pays qui pourra, s’il le souhaite, sans obligation, participer à l’initiative des tāvana”.



Les représentants des maires à Paris sont donc revenus sur un dispositif actuel qui, selon eux, “correspond à une vision du passé sans considération des évolutions opérées au sein des communes depuis plus de vingt ans”.



“L’essentiel des interlocuteurs rencontrés ont indiqué être en phase avec la demande légitime, préparée et structurée des maires polynésiens qui sont privés d’un certain nombre de marge de manœuvre, dont disposent leurs homologues métropolitains, pour développer leur territoire”, conclut le communiqué du Syndicat pour la promotion des communes.



En marge de ces rencontres, une partie de la délégation a poursuivi sa mission en direction du congrès de l’association des élus des littoraux (ANEL) à l’occasion duquel elle a notamment pu échanger sur différentes problématiques intéressant toutes les communes polynésiennes telles que la gestion de l’érosion et/ou de la submersion des littoraux, le développement énergétique des littoraux ou encore les pollutions plastiques des littoraux.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 1 Octobre 2025 à 16:26




