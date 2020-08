​Tourisme : le salon virtuel très attendu

Nuku hiva, le 25 août 2020 – L'annonce de l'annulation du Salon du tourisme organisé à Tahiti en septembre a été mal vécue par les prestataires touristiques même si les coûts de déplacement et les risques sanitaires en avaient déjà refroidis quelques-uns. Tous les espoirs reposent maintenant sur l'idée du Salon virtuel.



Depuis le mois de mars les acteurs du tourisme marquisien vivent des jours difficiles. En effet, avec la crise liée à la COVID-19 dans le monde et particulièrement en Europe, les touristes internationaux ont été et restent absents de l’archipel et ce malgré l’ouverture des vols à l’international. Ainsi, l’annonce mercredi dernier de la décision d’annuler le Salon du tourisme a constitué un nouveau coup dur pour l’archipel.

« En effet, l’annulation du Salon du tourisme a été comme un coup de massue, explique Jimmy Peue transporteur touristique. On attendait beaucoup de ce Salon, surtout nous petits prestataires, pareil pour les pensions de famille. Nous pensions que grâce au Salon nous aurions un peu plus de clientèle, notamment celle des expatriés qui vivent aux îles du vent et Sous-le-Vent. Nous verrons bien ce que l’avenir nous réserve… ».

Même si beaucoup d’acteurs du tourisme de Nuku Hiva attendaient du Salon une recrudescence de touristes, cela n’indique pas forcément que ces prestataires avaient l’intention de participer physiquement à l’événement.

« Au regard de la situation sanitaire et du nombre grandissant de cas de COVID-19 en Polynésie, se déplacer à Tahiti pose un problème, précise Colette Teikitohe, agent du comité du tourisme de Nuku Hiva. C’est pourquoi cette année, nous avions beaucoup moins de prestataires ou de responsables d’hébergements qui souhaitaient se rendre au Salon. En revanche, chacun sait que les touristes locaux attendent le Salon du tourisme pour acheter des billets d’avion à des tarifs plus intéressants qu’à l’accoutumée. Nous attendons donc du salon virtuel qui sera mis en place qu’il propose des tarifs vraiment attrayants pour que nous puissions bénéficier un peu de la manne économique que peut représenter le tourisme local pour notre île. ».

Si le déplacement des prestataires de l’archipel au Salon du tourisme n’est pas anodin, le format virtuel semble redonner de l’espoir.

« Se déplacer sur le Salon était de toute façon trop cher pour nous, explique Cécile Heme responsable du bateau d’hôtes Contre-Temps ; il faut tenir compte des frais d’hébergement sur Tahiti, du transport puis du Salon en lui-même. Même avec des tarifs promotionnels, c’était impossible pour nous d’engager ces frais, c’est d’ailleurs le cas pour beaucoup de petits patentés des archipels éloignés. C’est pourquoi cette année nous devions être représentés sur le Salon du tourisme par notre partenaire Destination Marquises. En revanche, si une plateforme numérique se met en place avec des liens pour les vols, les activités et les hébergements, ça me semble pertinent et économique. Nous avons vraiment besoin de retrouver un semblant de regain économique après plusieurs mois catastrophiques. ».

En somme, les professionnels du tourisme des Marquises le savent bien, le seul et unique frein au développement touristique de l’archipel n’est pas l’absence de Salon cette année, mais bel est bien le tarif exorbitant du billet d’avion entre Tahiti et la Terre des Hommes. C’est sur ce point précis que devront travailler les autorités du Pays en collaboration avec Air Tahiti lors de la mise en place du salon virtuel.