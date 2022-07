​Tiare Martinez à la tête du Centre de protection maternelle et infantile

Tahiti, le 19 juillet 2022 – La directrice de l'Institut de formation des professionnels de santé (IFPS) Mathilde Frébault, Tiare Martinez, a été nommée responsable du centre de protection maternelle et infantile (CPMI).



La Direction de la santé a nommé Tiare Martinez, cadre de santé de la fonction publique du Pays, au poste de responsable du centre de protection maternelle et infantile (CPMI) en remplacement de Maire Tuheiava. Tiare Martinez a commencé sa carrière, à la sortie de l'Institut de formation des professionnels de santé (IFPS) Mathilde Frébault, en tant qu’infirmière de protection infantile au Centre de la mère et de l'enfant. Elle a complété sa formation avec un diplôme en ressources humaines et management et un diplôme de cadre de santé. Elle a continué son parcours au sein de la Direction de la santé, en occupant différents postes à responsabilité. Elle occupe depuis 2018 la fonction de directrice de l'IFPS Mathilde Frébault.



13 nouveaux infirmiers diplômés de Mathilde Frébault



Par ailleurs, la semaine dernière, 13 lauréats ont reçu leur diplôme d'État d’infirmiers à l’institut Mathilde Frébault au terme de trois années de formation. Sur ces nouveaux diplômés de la promotion 2019-2022 baptisée "Metaki", 12 lauréats boursiers ont été affectés pour 8 d'entre eux au Centre hospitalier de la Polynésie française et pour 4 autres à la Direction de la santé.



